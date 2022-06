Pričevanja o grozodejstvih, a tudi o solidarnosti

V nadaljevanju preberite:

»Veliko ljudi potrebuje predvsem psihološko pomoč, da nekomu lahko zaupajo, kaj vse so doživeli,« pripoveduje Mira Milavec, Slovenka, ki dela v Caritas Spes v Ukrajini, kjer je projektni menedžer in sodeluje predvsem pri koordinaciji humanitarne pomoči, ki prihaja iz Slovenije, Hrvaške in Italije. Te dni je v domovini, prihodnji teden pa se že vrača v Zakarpatje in nato v Kijev.

Mira Milavec dela v tej po površini največji evropski državi tri leta, pred izbruhom vojne se je ukvarjala s projekti, povezanimi z nasiljem nad ženskami. »Štiriindvajsetega februarja se je vse spremenilo. Na novo smo morali vzpostaviti sistem razdeljevanja pomoči, ki je zdaj ena naših največjih dejavnosti. Pisarna iz Kijeva se je preselila v različne dele države,« opisuje Primorka, ki v organizaciji pomaga tudi pri komunikaciji z italijansko, slovensko, hrvaško in angleško govorečimi. Od takrat dela v Zakarpatju, kjer je Caritas Spes uredil logistični center za humanitarno pomoč, ki pride z juga Evrope, v Lvovu pa drugega, za konvoje s severa celine.