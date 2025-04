Priložnost v kulturi: postanite direktor/-ica Loškega muzeja!

Občina Škofja Loka objavlja razpis za direktorja oziroma direktorico Loškega muzeja Škofja Loka, enega bolj prepoznavnih muzejev v Sloveniji.

Lokacija dela: Škofja Loka

Zaposlitev za določen čas – mandatno obdobje

Rok za prijavo: 9. maja 2025

Če iščete nove poklicne izzive, vas veseli vodenje in delo na področju kulturne dediščine ter si želite sodelovati pri oblikovanju prihodnosti zavoda, ki že desetletja soustvarja kulturni utrip regije in ohranja bogato zgodovino Škofje Loke, potem je to idealna priložnost za vas.

Loški muzej Škofja Loka išče vodjo z jasno vizijo, izkušnjami na področju kulture in vodstvenimi sposobnostmi. Pričakujejo se strokovnost, odgovornost in predanost poslanstvu muzeja.

Kaj se pričakuje od kandidata/-ke:

ustrezna izobrazba in izkušnje,

razumevanje muzejske dejavnosti,

organizacijske in vodstvene sposobnosti.

Zakaj se prijaviti:

edinstvena priložnost za soustvarjanje kulture,

delo v navdihujočem okolju z dolgoletno tradicijo,

možnost uresničitve lastnih razvojnih idej in projektov,

sodelovanje z izkušenim in s predanim strokovnim kolektivom.

Vse pogoje razpisa in navodila za prijavo najdete na uradni spletni strani Občine: www.skofjaloka.si

Zgrabite to edinstveno priložnost in se prijavite!

Morda ste prav vi tisti/-a, ki bo s pravo energijo vodil/-a enega najpomembnejših kulturnih stebrov Škofje Loke.

Naročnik oglasne vsebine je Občina Škofja Loka