Prim. Miro Kušej, dr. med., nevrokirurg (1930–2024)

V starosti 94 let se je poslovil nevrokirurg prim. Miro Kušej, dr. med. Slovensko nevrokirurgijo je zaznamoval s številnimi novostmi, novo medicinsko tehnologijo in z novimi nevrokirurškimi pristopi, ki jih je med prvimi v regiji prenesel v domovino in slovensko nevrokirurgijo postavljal ob bok sodobnim centrom v Evropi.

Po specialističnem izpitu leta 1964 je bil dodeljen na leta 1951 novoustanovljeni Nevrokirurgični oddelek Kirurgične klinike v Ljubljani, ki ga je takrat vodil prof. dr. Milan Žumer. Izobraževal se je v Edinburghu, Freiburgu, Zürichu, Tübingenu, Homburgu, Essnu in Düsseldorfu. Vse svoje poklicno življenje je bil dejaven v ljubljanskem kliničnem centru.

Najbolj ga je pritegnila hrbtenična nevrokirurgija. Leta 1974 je opravil prvo Clowardovo operacijo zatrditve vratne hrbtenice z lastnim kostnim vsadkom. Prvo stabilizacijo prsne hrbtenice po poškodbi z metodo po Haringtonu je opravil z ortopedinjo prim. Marjano Čučkovo avgusta 1982. Konec leta 1979 je uvedel uporabo Halo sistema za fiksacijo in trakcijo pri zlomih vratne hrbtenice.

Prim. Miro Kušej je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja opravil pionirsko delo pri uvajanju stereotaktičnih operacij s termoablacijo določenih delov globokih možganskih jeder pri Parkinsonovi bolezni in esencialnem tremorju, ki je zahtevalo na milimeter natančno uvajanje igle v globoka možganska jedra s pomočjo naglavnega obroča pri zbujenem bolniku.

V začetku oktobra 1971 je prof. dr. John Gillingham iz Edinburgha, pri katerem je bil na izobraževanju, na povabilo prim. Kušeja v Ljubljani opravil prvo stereotaktično ablacijsko zdravljenje esencialnega tremorja in Parkinsonove bolezni po modificirani Guiot-Gillinghamovi metodi, kjer je orientacija še temeljila na ventrikulografiji, uvajanje sonde za ablacijo ventrointermediarnega talamičnega jedra z mikrokoagulacijo pa je potekalo transokcipitalno. Drugo operacijo je opravil sam dan kasneje, 7. oktobra 1971, ob asistenci prof. Gillinghama.

Prvo samostojno stereotaktično ablacijo v Sloveniji in širšem geografskem prostoru so opravili 26. in 27. septembra 1973 nevrokirurg prim. Miro Kušej v sodelovanju z nevrofiziologom dr. Milanom Gregoričem in radiologom dr. Martinom Čerkom. V poznih osemdesetih letih do začetka devetdesetih let 20. stoletja so stereotaktično zdravljenje Parkinsonove bolezni pri nas opravljali že po novejši Riechert-Mundingerjevi metodi, kjer so s CT prikazali ventrikularni sistem ter določili lego tarče glede na AC-PC črto.

Na iniciativo prim. Kušeja je bil ustanovljen multidisciplinarni tim za abnormno motoriko s člani: nevrokirurgi prim. Miro Kušej, prof. dr. Milan Žumer in mag. Igor Tekavčič, specialist rehabilitacijske medicine prof. dr. Franjo Gračanin, pedonevrolog prof. dr. Jeras, nevrolog prof. dr. Peter Kartin, psihiatra profesorja dr. Jože Lokar in dr. Momčilo Vitorović, radiologa prof. dr. Ivo Obrez in prim. Martin Čerk ter nevrofiziolog prof. dr. Milan Gregorič.

Z metodo stereotaktične ablacije je bilo tako operiranih od 30 do 40 bolnikov. Prim. Kušej je oktobra 1991 izvedel prvo stereotaktično možgansko biopsijo (igelni odvzem vzorčka) z Riechert-Mundingerjevim okvirjem pri možganskem tumorju. Istega leta je postal prvi slovenski član Evropskega združenja za stereotaktično in funkcionalno nevrokirurgijo. Leta 1994 je bil soorganizator simpozija o ekstrapiramidnih motnjah v Ljubljani. V začetku 80. let je raziskoval učinek intratumoralne aplikacije interferona alfa pri malignih gliomih.

Junija 1982 je prim. Miro Kušej opravil prvo protibolečinsko operacijo DREZ (angl. dorsal root entry zone lesion) v Ljubljani, oktobra 1983 pa vgradil prvič merilnik znotrajlobanjskega tlaka. Bil je izjemno spreten in uspešen kirurg, ki se ni potegoval za nazive in položaje, bil je povsem predan stroki in pacientom, za kolega je vedno našel dobro besedo, nasvet in čas za strokovno pomoč.

Ko se je leta 1996 upokojil, je nadaljeval z ambulantnim delom izven Univerzitetnega kliničnega centra še 22 let v zasebnem zdravstvu v MC Barsos, ki ga je opravljal do avgusta 2019. Znan je bil po prijaznosti, enciklopedičnem medicinskem znanju, široki razgledanosti in po zelo natančnih večstranskih strukturiranih izvidih, bolj podobnih ekspertizam.

Primarij Kušej je bil ne le velik ljubitelj tehnike, ampak tudi vizionar, ki je hitro uvidel njen dolgoročni pomen v nevrokirurgiji, imel pa je tudi ustrezna poznanstva z zdravniki na zahodu, ki so mu v tistih železnih časih pomagali opremo med prvimi dobaviti v domovino.

Kirurško stereotaktično zdravljenje Parkinsonske bolezni in esencielnega tremorja s termoablacijo je po njegovi upokojitvi – posodobljeno z metodo reverzibilne globoke možganske elektrostimulacije – oživelo ponovno šele leta 2008 v Mariboru in 2014 v Ljubljani. Danes smo regionalni center odličnosti na tem področju. Merilniki znotrajlobanjskega tlaka so zadnjih 25 let standard pri intenzivnem zdravljenju zaprtih možganskih poškodb in nadzoru možganske otekline. Clowardovo operacijo zatrditve vratne hrbtenice z lastnim kostnim vsadkom so zamenjali umetni medvretenčni vsadki. Možganske igelne biopsije izvajamo tedensko z računalniško vodeno navigacijo.

S svojim delom in dosežki na strokovnem in znanstvenem področju je slovensko nevrokirurgijo umeščal v mednarodni prostor. Za vedno bo ostal naš navdih in neprecenljivi vzor za naše nevrokirurško poslanstvo.

***

Prof. dr. Roman Bošnjak, dr. med., svetnik, v imenu Slovenskega nevrokirurškega društva