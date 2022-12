Priprave na praznovanja božiča in lepa sporočila

V Izraelu in Palestini so se danes začele božične slovesnosti. Tradicionalna procesija v Betlehem je iz Jeruzalema krenila opoldne po lokalnem času, vodil pa jo je poglavar katoliške cerkve v Svet deželi Pierbattista Pizzaballa. Izraelsko ministrstvo za turizem je sporočilo, da pričakujejo okoli 120.000 romarjev z vsega sveta.

Minuli dve leti so slovesnosti potekale pod strogimi omejitvami zaradi novega koronavirusa, zato se jih turisti in tuji romarji niso mogli udeležiti. Trg pred Baziliko Jezusovega rojstva v Jezusovem rojstnem kraju Betlehemu na Zahodnem bregu, kjer bo Pizzaballa danes tudi obhajal polnočno mašo, krasi ogromno božično drevo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Betlehemu na okupiranem delu Zahodnega brega. FOTO: Hazem Bader/AFP

Patriarhi in voditelji cerkva v Jeruzalemu so v božični poslanici izrazili obžalovanje zaradi vse pogostejših napadov na kristjane, diskriminacije in zmanjševanja števila krščanskega prebivalstva.

»Tako brezvoljno ozračje je povzročilo pomanjkanje upanja, zlasti med našo krščansko mladino, ki se v deželi svojih prednikov počuti čedalje bolj nezaželeno,« piše v sporočilu cerkvenih voditeljev. Delež kristjanov v Sveti deželi namreč še naprej upada. Med približno petimi milijoni Palestincev na Zahodnem bregu in v Gazi sta manj kot dva odstotka kristjanov. Po zadnjih podatkih izraelskega statističnega urada v Izraelu sicer živi okoli 185.000 arabskih kristjanov.

Božič nas spodbuja, da ljubezen delimo z našim bližnjim

Evangeličanski škof Leon Novak je v poslanici poudaril, da se svet podobno kot za časa Jezusa tudi danes nahaja v kritičnih razmerah. Mnogo družin mora zaradi vojne, lakote ali naravnih katastrof zapustiti svoje domove. »Božič nas spodbuja, da izkazano ter bogato izlito ljubezen delimo z našim bližnjim; da smo človeku ljubi,« je dodal.

»Ali ni bistvo Božiča v tem, da odpremo svoje srce ter vrata našega doma za Kristusa ter sočloveka v stiski? Naj se naša srca na božič napolnijo s Kristusovo ljubeznijo, usmiljenjem, mirom da postanemo sočloveku v stiski ljubi in dobri domačini,« je zaželel škof.

Božič kot praznik miru in ljubezni po Novakovih besedah govori o prihodu Odrešenika kot majhnega nebogljenega otroka na ta svet. »Da bi obvarovala otrokovo življenje, sta bila Marija in Jožef zaradi težkih geopolitičnih razmer in preganjanja prisiljena zbežati v tujo deželo. Pozneje Jezus v svojem delovanju, čeprav se svet še vedno ni spremenil na boljše, vedno znova poudarja pomen ljubezni,« je zapisal. Podobno se svet po njegovi oceni tudi danes nahaja v kritičnih razmerah.

Poslanico je končal s švedsko otroško molitvijo za otroke in dodal: »Naredi, da jim bomo mi ponudili in postali topel dom ter zavetje. Božič, dan ljubezni in miru naj postane doživetje in realnost vsakega prebivalca tega modrega planeta.«

V imenu Evangeličanske cerkve AV v Sloveniji je zaželel zdravo, mirno ter ljubezni polno Gospodovo rojstvo vsem bratom in sestram v binkoštno-evangelijski, reformirani, rimokatoliški in pravoslavni Cerkvi. Z odprtimi rokami je pozdravil pripadnike judovske in muslimanske skupnosti, s katerimi smo povezani po očaku Abrahamu.

Otroci, zdravi in še bolj bolni, najbolj željno pričakujejo Božička. FOTO: Voranc Vogel/Delo

»Srčen pozdrav velja vsem nezaželenim in izobčenim, vsem tujcem, oslabelim in osamljenim, vsem družinam v ljubečih in v nemirnih odnosih. Pisana in za nas kristjane učlovečena Božja beseda naj nas povezuje, Gospodova ljubezen in njegov mir pa naj bosta vedno z nami,« je sklenil.

V Veliki Britaniji tudi predbožični dan mineva v znamenju stavk

V Veliki Britaniji, ki je v zadnjih dneh in mesecih v primežu stavkovnega vala, se danes nadaljuje stavka uslužbencev mejnih organov na britanskih letališčih. Tem so se pridružili tudi železniški delavci in še nekateri drugi javni uslužbenci. Zaradi stavk prihaja tudi do zgodnjega zaprtja nekaterih železniških prog in ohromitev v prometu.

Tudi v Ukrajini je želja zlasti mir. FOTO: Sergei Supinsky/AFP

Strahovi pred kolapsom na britanskih letališčih in dolgimi čakalnimi vrstami pri kontroli potnih listov se na olajšanje potnikov v petek večinoma niso uresničili, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ob odsotnosti stavkajočih uslužbencev mejnih organov, ki bodo stavkali vse dni do konca leta z izjemo 27. decembra, je namreč na pomoč priskočilo vojaško osebje.