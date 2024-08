Pripravljajo se na novo misijo v Sredozemlju

V nadaljevanju preberite:

»Ne gre za dobroto, temveč za to, da ne moremo dobro živeti v svetu, v katerem drugi trpijo,« meni Alessandro Metz, predstavnik organizacije Mediterranea Saving Humans, ki z ladjo Mare Jonio sodeluje pri reševalnih akcijah v Sredozemskem morju. V Trstu so predvčerajšnjim pripravili dogodek v podporo svojemu delovanju.

»Nazadnje so na naše plovilo med reševalno akcijo streljale libijske oblasti. Kot smo se prepričali na lastne oči, so to počeli s plovili in orožjem, ki jim jih je dobavila Italija,« je povedal. Po njegovih besedah je njihova ladja edina, ki plove pod italijansko zastavo, in sodeluje pri reševanju ljudi v Sredozemskem morju.

Da lahko še več naredi za ljudi, katerih trpljenje gleda vsak dan, se je odločila tudi 25-letna Tržačanka Sara Porcile. Najprej se je kot študentka pridružila solidarnostnemu konzorciju ICS in tujce prostovoljno uči italijanščine. Po zaprtju zapuščenega in propadajočega tržaškega skladišča Silos, v katerem so ljudje prebivali v težkih razmerah brez sanitarij in vode, je s prijatelji pred tedni pripravila prvega izmed protestov proti ravnanju občinske oblasti, ki prepušča ljudi prenočevanju na cesti.