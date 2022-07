Pripravljen imajo načrt ukrepanja v primeru večjega varnostnega izziva

Pri pomoči zaradi požarov na Krasu ljudje izkazujejo skrb in sočutje ter pomoč tudi do živali. Požare, ki zadnje dni divjajo na goriškem Krasu, z veliko pozornostjo spremljajo tudi v Kobilarni Lipica. Razvoj požarov v trenutnih razmerah namreč predstavlja eno od tveganj, ki jih vsako leto ocenijo pri pripravi ocene tveganj družbe Kobilarna Lipica. Za ta namen so ob pripravi ukrepov pripravili tudi načrt ukrepanja v primeru večjega varnostnega izziva.

»Vsi ukrepi so skladni s splošnim požarnim redom, ki poleg ukrepanja za varstvo ljudi predvideva tudi ukrepe, s katerimi varujemo zdravje konj. Vsekakor je pomembno tudi vsakoletno redno preverjanje opreme za gašenje kakor tudi vsakoletno izobraževanje zaposlenih za ravnanje v primeru požara,« so pojasnili za Delo.

S programa so umaknili vodene oglede ob najvišjih temperaturah

Zadnji dnevi ter tedni so vremensko zelo zahtevni za zdravje ljudi ter živali, zato so že sprejeli nekaj ukrepov, s katerimi želijo vsem v Lipici omogočiti lažje preživljanje časa v službi. Med drugim so s programa umaknili vodene oglede ob temperaturno najbolj zahtevnih urah. Vožnje s kočijami se dnevno prilagajajo vremenskim razmeram, s čimer želijo konjem ter kočijažem in drugemu osebju omogočiti opravljanje nalog v optimalnih razmerah, pojasnjujejo.

Kot dodajajo, je namreč v njihovi najstarejši kobilarni z lipicanci na svetu, zdravje in dobrobit konj glavno vodilo delovanja. Njihovo vsakodnevno delo ter strateške odločitve so vezani na ohranjanje ter nadaljnji razvoj lipicancev, reje, vzreje ter konjeništva. Pri tem poleg skrbi za konje veliko pozornosti namenjamo tudi zaposlenim ter njihovim delovnim pogojem.

»Čreda lipicancev v Lipici je del državne kulturne dediščine in izguba vsakršnega elementa te dediščine bi predstavljala neizmerno izgubo. Z zavedanjem odgovornost pazljivo spremljamo razvoj dogodkov na goriškem Krasu, pri tem pa gasilcem, policistom, zdravstvenim delavcem ter vsem prostovoljcem izrekamo veliko pohvalo za ves trud in požrtvovalnost, ki jo prikazujejo v tej hudi uri.«