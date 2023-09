Pritožbe in prijave za funkcije na RTV Slovenija

Predvidoma do sredine prihodnjega tedna – štejejo namreč tudi prijave, oddane po pošti – bi lahko bilo jasno, kdo vse je oddal prijave za direktorska mesta na Radiu in Televiziji Slovenija ter za mesto direktorja digitalnih vsebin, ki jih je pred tremi tedni objavila uprava Radiotelevizije Slovenija in se bo iztekel opolnoči. Sledili bodo pogovori kandidatov z upravo, nato bo svet zavoda podajal še soglasje k njihovem imenovanju.

Na čelu Radia Slovenija je pričakovati, da se bo obdržal Mirko Štular, ki je funkcijo direktorja Radia Slovenija zasedal že do zdaj, a ga nekdanje vodstvo RTV Slovenija ni vključevalo v sprejemanje pomembnejših odločitev. Tudi sam je povedal, da, na primer, ni bil seznanjen s podpisom – zdaj že za ničnega razglašenega – kolektivnega dogovora s sindikatom delavcev radiodifuzije, ki ga je nekdanji v. d. generalnega direktorja Andrej Grah Whatmough podpisal dva tedna pred svojo razrešitvijo.

Neuradno je odpoved sicer menda poskušal izpodbijati na sodišču, pri čemer pa sklepa – tako kot tistega o začetku postopka – ironično (še) ni prevzel in mu ga bo svet zavoda zdaj vnovič vročal z javnim naznanilom na oglasni deski. Andrej Grah Whatmough po naših informacijah želi tudi odškodnino v obliki neizplačanih plač, pri čemer je treba omeniti, da je sodišče obe njegovi imenovanji na to funkcijo označilo za nezakoniti. Tako kot tudi njegovo razrešitev direktorice TV Slovenija Natalije Gorščak, ki pa nam je dejala, da se na to funkcijo ne bo več prijavila. Na to mesto naj bi kandidirala Ksenija Horvat.

Za prvo direktorico digitalnih vsebin – uvedla jo je šele zadnja novela – pa kandidira Kaja Jakopič, zdaj v. d. vodje spletnega portala Multimedijskega centra (MMC), kjer je uredništvo dobilo novo urednico – na to mesto je uprava kot vršilko dolžnosti imenovala Ksenjo Tratnik, po tem, ko je v preteklih dneh s funkcije v. d. urednika uredništva za nove medije odstopil Igor Pirkovič.

Imenovanja odgovornih urednikov za polni mandat pa je pričakovati šele po imenovanju direktorjev oziroma direktoric – pred svetom zavoda bodo njihova imena predvidoma čez teden ali dva –, saj zakon o RTV Slovenija predvideva, da se na njihov predlog imenujejo in razrešujejo odgovorni uredniki programov. Tisti, ki imajo polni mandat, naj bi ga sicer nadaljevali, če bodo imeli za to tudi podporo večine v uredništvu, sicer je ob soglasju sveta zavoda mogoča tudi njihova predčasna zamenjava.

Gotovo je pričakovati menjave na čelu informativnega programa prvega in drugega programa TV Slovenija, ki naj bi se skladno z napovedmi spet združil v eno enoto.