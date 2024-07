Privatizacija sklepne prireditve Razhodnja

V nadaljevanju preberite:

Predstavnik in lastnik Zavoda Levstikova pot Rudi Bregar, ki že vrsto let prav na Martinovo soboto organizira Levstikov pohod od Litije do Čateža, je na uradu za intelektualno lastnino registriral blagovno znamko Razhodnja. Gre za sklepno prireditev po končanem pohodu na Čatežu, ki jo je doslej s kulturno in zabavnim programom organiziralo Turistično društvo Čatež pri Trebnjem s številnimi sodelavci. Vodstvo in člane društva je Bregarjeva odločitev zelo presenetila, zato napovedujejo uporabo vseh pravnih sredstev za zaščito svojih interesov. V nadaljevanju preberite tudi, zakaj se je Bregar odločil za zaščito sklepne prireditve imenovane Razhodnja, kaj pravijo v Turističnem društvu Čatež in kaj na uradu za intelektualno lastnino.