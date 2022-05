Priznanja za odličnost po izboru pacientov

Po zgledu drugih evropskih držav so zavarovalnice lahko učinkovit vmesnik med izvajalci zdravstvenih storitev in pacienti. Lahko zagotavljajo transparentnost, postavljajo in spremljajo standardne kvalitete koriščenja zdravstvenih storitev ter usmerjajo in pomagajo razbremeniti javni zdravstveni sistem.

Da povratne informacije o izkušnji strank pomagajo pri nadaljnjem razvoju in izboljšavi storitev ter identifikaciji potreb strank, se zavedajo tudi v Triglavu, zdravstveni zavarovalnici. In zato tudi spremljajo ocene in komentarje o tem, kako se stranka kot pacient počuti v zdravstveni ustanovi, kako je bila zadovoljna z opravljeno zdravstveno storitvijo in kako s storitvami lastnega asistenčnega centra, ki je storitev organiziral.

S storitvami zadovoljne stranke

»Ob personificirani skrbi za pacienta, ki ga v naši zavarovalnici spremljamo na poti do zdravja, je naša skrb usmerjena tudi v kakovosten odnos z izvajalcem zdravstvenih storitev, našim partnerjem,« je na prireditvi ob podelitvi priznanj za odličnost povedala mag. Meta Berk Skok, predsednica uprave Triglava, zdravstvene zavarovalnice. Poudarila je: »Analiza več kot 4000 povratnih informacij naših strank, pacientov pri naših izvajalcih zdravstvenih storitev, je osnova za izbor najboljših in njim se s priznanji zahvalimo za odlično delo.«

Donacijo za še več nasmehov je Meta Berk Skok, predsednica uprave Triglav, zdravstvene zavarovalnice (na fotografiji desno), predala Varji Golouh Prodan, poslovni direktorici Društva Rdeči noski. FOTO: Žiga Intihar

Na letošnjem dogodku, ki je bil tudi dobrodelno obarvan, so tako po izboru strank razglasili najboljše izvajalce zdravstvenih storitev, ki so prejeli posebna Priznanja za odličnost. Letošnji prejemniki priznanj za odličnost so: Artros, Diagnostični center Vila Bogatin Bled, Aristotel Krško, Zdravilišče Rogaška Slatina, Poliklinika Nobilis, Morela okulisti, Dermatologija Bartenjev, Medartis, Remeda, Althea, Klinika Omnia, Artros Reha, Bisturmed, Avelana, Dermatologija Demšar, Ultralab, Klanmedic, Arsderma – DCP, Živa v parku in Zdravstvena točka Triglav Zdravje.

Že drugo leto so podelili tudi naslov Ambasador odličnosti – tistim, ki so jim stranke že pet ali več let zapored podelile najboljše ocene. Eden od prejemnikov tega naslova je tudi asistenčni center Zdravstvena točka, drugi prejemniki pa so: Artros, Diagnostični center Vila Bogatin Bled, Aristotel Krško, Poliklinika Nobilis, Medartis in Artros Reha.

Donacija za še več nasmehov

V Triglavu, zdravstveni zavarovalnici merjenje zadovoljstva strank povežejo tudi z dobrodelno noto, saj za vsak vrnjen in v celoti izpolnjen vprašalnik povečajo sredstva za donacijo Društvu Rdeči noski za pet evrov. Letos so s pomočjo strank društvu predali donacijo v višini 15.000 evrov, v podporo številnim kakovostnim programom, ki jih opravljajo po Sloveniji.

Varja Golouh Prodan, poslovna direktorica Društva Rdeči noski, je ob prevzemu čeka poudarila, da so lani opravili 1067 obiskov v bolnišnicah in obiskali 33.000 oseb ter pri tem pričarali tudi toliko nasmehov. Poslanstvo Društva Rdeči noski je vzbujati radoživost, veselje in pogum tam, kjer je to življenjsko pomembno. Bolnišnični klovni prinašajo umetnost tja, kjer so otroci in odrasli tovrstnih doživetij drugače prikrajšani.