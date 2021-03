Prodajalci in serviserji avtomobilov kličejo vlado na pogovor

Padec prodaje vseh vrst avtomobilov

Povsod drugod velja, da so ob dovoljenem osebnem prometu odprte tudi servisne delavnice, pravijo v sekcijah za prodajo in servisiranje osebnih motornih vozil trgovinske, gospodarske in obrtne zbornice. Zamenjava starih avtomobilov je zastala, več je popravljanja na črno pod kozolci, vse to pa vpliva na varnost.Podjetniško-trgovska zbornica pri GZS, sekcija za osebna motorna vozila pri trgovinski zbornici (TZS) in sekcija avtoserviserjev pri obrtno podjetniški zbornici (OZS) so se tako povezale, ker menijo, da so v razmerah, ko so saloni, servisi in avtopralnice enkrat zaprti, drugič odprti, »prisiljene nekaj storiti«. Vlado pozivajo, da skupaj oblikujejo smiselne ukrepe.V dejavnosti prodaje avtomobilov je 8500 zaposlenih, zaradi omejitev prodaje pa je država zgolj pri davku na dodano vrednost in davku za motorna vozila izgubila 250 milijonov evrov, je opozoril, predsednik upravnega odbora podjetniško-trgovske zbornice pri GZS., predsednik sekcije za osebna motorna vozila pri TZS, je povedal, da je prodaja osebnih vozil strmoglavila marca in aprila lani, za 62 in 71 odstotkov, glede na marec in april leta 2019. V vsem preteklem letu je prodaja upadla za 26,6 odstotka na 53.649 avtomobilov. Pri lahkih gospodarskih vozilih je bil padec 28-odstoten, prodali so dobrih 8000 vozil. Januarja letos so prodali 29 odstotkov avtomobilov manj kot januarja lani, februarja pa 13 odstotkov manj. Podobna zmanjšanja prodaje so imeli tudi v drugih državah Evropske unije.Težave so tudi pri prodaji električnih vozil in hibridov, glavni razlog pa je zmanjšanje subvencij Eko sklada. Tomšič je opozoril, da sklad ne sledi strategiji Slovenije in ga pozval, naj pripravi vsaj triletni program subvencioniranja električnih vozil, da ne bo toliko sprememb. Poleg tega bi lahko postopke podeljevanja subvencij digitalizirali. Januarja so tako prodali le 58 električnih vozil in 132 hibridov, pri katerih je zmanjšanje kar 33-odstotno.»Kakovostno vzdrževano in servisirano vozilo je najvarnejša oblika osebne mobilnosti,« je poudaril, predsednik sekcije pooblaščenih trgovcev in serviserjev motornih vozil pri GZS. Kot je opozoril, so lani registrirali 26.000 manj novih vozil kot predlanskim, v razgradnjo pa je šlo 7000 vozil manj. »Manjši letni prirast novih vozil pomeni manj varen vozni park,« meni Sodnik. Kljub vsemu se je lani število registriranih avtomobilov v Sloveniji povečalo za pet odstotkov, na parkiriščih in cestah je več kot 1,2 milijona avtomobilov.V servisni dejavnosti je upad prometa 20-odstoten, je povedal, predstavnik mreže servisov in dobaviteljev rezervnih ter nadomestnih delov pri OZS. Kot je dodal, za zdaj še ni nastala nepopravljiva škoda. Opozoril pa je, da vzdrževanje in servisiranje vozil nikjer drugje ni zaprto. »Kjer je dovoljen promet, je dovoljeno tudi vsakovrstno servisiranje in vzdrževanje,« pravi Štih., predsednik sekcije avtoserviserjev pri OZS, je opozoril, da ni nujnih in nenujnih popravil. V veliko primerih se majhna poškodba, ki jo je mogoče odpraviti za sto evrov, razvije v resno nevarnost, popravilo pa stane 1500 evrov. Andrejek je opozoril tudi na razlike med servisi, ki jih je čedalje več, zlasti pa na popravljanje avtomobilov na črno, za kar ljudje prosijo tudi njegove zaposlene. »Urejene delavnice z usposobljenimi zaposlenimi plačujemo davke, smo inšpekcijsko preverjeni, za svoje delo pa dajemo garancije,« poudarja Andrejek, ki pa mu ni jasno, zakaj lahko popravijo reševalno vozilo, osebnega vozila voznika reševalnega vozila pa ne. Poleg tega ga zanima, ali morajo v avtopralnicah, ki delujejo samodejno in brez zaposlenih, testirati žetone.Sodnik je še dodal, da so avtomobilski saloni prostorninsko veliki, v njih lahko kupcu zagotovijo 150 kubičnih metrov prostornine. Poleg tega pred saloni ni nobenih vrst. Kupci se kupovanja vozil na daljavo izogibajo, eno največjih naložb v življenju hočejo videti in jo potipati. »Večinoma so se tako odločili za odlog nakupa, tudi v nekaterih nujnih primerih,« pravi Sodnik.