Program, ki mlade osvoji in osamosvoji

Program MEPI

Mednarodno priznanje za mlade je svetovno priznan program osebnega razvoja mladih med 14. in 25. letom starosti. Mlade spodbuja, da na različnih področjih odkrivajo, razvijajo in uresničujejo svoje potenciale. Program je z nemškim pedagogom in zagovornikom izkustvenega učenja Kurtom Hahnom ustanovil princ Phillip, mož britanske kraljice Elizabete II. Slovenija se je v program vključila leta 1997 prek British Councila v pilotnem projektu na Šolskem centru Velenje. Od takrat je bilo v program vključenih 12.880 mladih.

Samostojnost

Program MEPI so predstavili (z leve) Špela Ravnikar, izvršna direktorica Zavoda MEPI Andreja Černič Anžur, prejemnica zlatega priznanja MEPI 2021 Hana Bujanovič Kokot, ravnatelj Gimnazije Celje Center Gregor Deleja, podžupanja Mestne občine Celje Breda Arnšek in predsednik sveta zavoda MEPI in ustanovitelj Studia Moderna Sandi Češko. FOTO: Matjaž Pinter

Temelji nove družbe

Po večletnem prizadevanju bo 153 mladih, največ jih prihaja iz Gorenjske (96) in Savinjske (27), na celjskem Starem gradu danes prejelo zlata priznanja programa Mednarodnega priznanja za mlade (MEPI). Gre za sedmo generacijo prejemnikov zlatih priznanj, ki je do zdaj najštevilnejša. To vzbuja upanje, saj je to program, ki mlade spodbuja k samostojnosti in sprejemanju odgovornosti. Iskanje hitrih, kreativnih rešitev in odgovornost je tisto, kar iščejo tudi zaposlovalci. Tako ni naključje, da so udeleženci MEPI – program je razširjen v več kot 130 državah sveta – posebej iskani.Program MEPI ima bronasto, srebrno in zlato stopnjo, ki označujejo, koliko časa je mlada oseba aktivna na področjih rekreativnega športa, veščin, prostovoljstva, pustolovskih odprav, na zlati stopnji pa je dodano še področje neznani prijatelj. Vsak mladostnik si aktivnosti izbere sam, mora pa vsako na vsakem od štirih področij izvajati najmanj eno uro na teden.Projektna sodelavka Zavoda MEPI in študentka pravase je v program vključila v srednji šoli, Gimnaziji Celje Center. Kot prostovoljka je obiskovala gospo v domu starejših, izkušnja ji je spremenila življenje. Pri aktivnosti veščin je najprej nameravala izbrati igranje flavte, ki jo je igrala že prej, a so jo spodbudili, da stopi iz cone udobja in izbere nekaj, česar ni poznala. In je pristala pri lovstvu: »Danes lahko povem, da nikoli v življenju ne bom lovka in da lovstvo res ni zame. Ampak za to izkušnjo sem hvaležna, ker zdaj vem, v čem res nisem dobra. Na srebrni stopnji je bila moja veščina debatni klub, kjer sem našla svojo močno točko. MEPI ti da prav to. Da vidiš, v čem si šibak, lahko pa prepoznaš svojo močno točko in to razvijaš.«Posebna izkušnja so pustolovske odprave. Mladi morajo nekaj dni preživeti povsem sami, samozadostno. Uporaba telefona je prepovedana oziroma vsaka skupina dobi le enega, pa ne pametnega, razlaga Ravnikarjeva: »Gre za kombinacijo fizičnega in psihičnega napora. Na eni odpravi lahko sodeluje od štiri do sedem članov. Najprej smo se sprehajali po slovenskih hribih, naša odprava na zlati stopnji pa je bila v Lake Districtu v Veliki Britaniji. Bili smo izjemna ekipa, vreme pa deževno, nato sončno in zelo vetrovno. Še GPS, preko katerega so nas spremljali, ni več deloval. Vendar nam je uspelo in na to izkušnjo sem najbolj ponosna.«Predsednik sveta zavoda MEPI in ustanovitelj Studia Modernaje v program vstopil zaradi hčerine dobre izkušnje prav po pustolovski odpravi: »Šli so v neznano nad Vipavsko dolino. Do takrat ni nikoli telefona obrnila, da bi sama kaj rezervirala. Nazaj je prišla samozavestna, odločna, upala se je lotiti marsičesa. Ko sem videl to preobrazbo, sem se odločil, da se pridružim projektu, ker vanj verjamem. Gre za stvari, ki jih je res nujno treba obvladati. Povsod si del sistema, strukture. Tu pa mladi sami izberejo izzive. Postaviš se na lastne noge in prebudiš svoje potenciale, ki jih ima vsak, nima pa priložnosti, da jih uresniči.« Ni hierarhije, strukture, vodstva, pa vendar sistem ne razpade, doda Češko. »Ker ljudje prevzamejo odgovornost in se znajo sami dogovoriti,« pravi.Program MEPI izvajajo nevladne organizacije, mladinski centri, osnovne in srednje šole, vzgojno-izobraževalni zavodi, mladinski domovi in podjetja, skupaj okoli 70 izvajalcev. Izvršna direktorica Zavoda MEPIje pojasnila, da je to dopolnilo formalnega izobraževanja, temelji na izkustvenem učenju: »To ni nekaj, česar se naučiš, ampak se vgradi v človeka.« Ravnatelj Gimnazije Celje Centerje dodal, da pri tem programu izpolnjujejo cilj, ki smo ga kot družba pozabili: »Da se otrok osamosvoji. Da se zna sam odločiti. Sprejme odločitev, ki je lahko tudi napačna.«Program je ključen za sodobno družbo, je poudaril Češko: »Spodbuja tisto, kar družba potrebuje, saj so pred nami pomembni izzivi. Šola daje odlično izobrazbo. Sam pa pri zaposlenih iščem izzivalce, ne le pridne miške, ki bodo izvajale ukaze. Nujno je stopiti iz varnega okolja v neznano. Ne vemo namreč, kaj bo čez šest mesecev.«