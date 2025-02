Zaradi nevarne ceste in mencanja države izgubljajo živce

Projekt prenove dotrajane državne ceste Skakovci–Murska Sobota skozi vas Markišavci že več let leži v predalih ministrstva in direkcije za infrastrukturo.

Starši otroka, ki se je poškodoval na problematični cesti, so že leta 2017 na vlado in številne druge naslovili zahtevo za ureditev cestišča, pločnika in kolesarske poti skozi omenjeno vas. Dopis so podkrepili še s peticijo. Država je načrtovala, da se bo rekonstrukcija prometnice začela leta 2022, zdaj odgovarja, da bi jo lahko obnovila šele do konca leta 2029.

Za mestno občino Murska Sobota je to nesprejemljivo. Župan Damjan Anželj je v pogovoru za lokalni tednik Vestnik povedal: »Tik pred koncem projektiranja so bile na željo nekaterih posameznikov izvedene spremembe. Vsakič ko je treba spreminjati projekt, ki je že v zaključni fazi, se časovnica zamakne. Na tej cesti se s težavo srečata dve tovorni vozili, ob takšni gostoti prometa je cesta glede na stanje zelo nevarna.«

Tovornjaki se na cesti skozi Markišavce drug drugemu izogibajo tudi tako, da vozijo po pločniku. Na podlagi analize prometne obremenitve iz leta 2022 je povprečen letni dnevni promet na cesti Murska Sobota–Skakovci, s števnim mestom v Markišavcih, znašal 2976 vozil. Na soboški občini so si tudi zato prizadevali, da bi se prenova nevarne ceste začela vsaj letos, zato so razočarani nad odločitvijo države o zamiku naložbe.

Na direkciji za infrastrukturo odgovarjajo, da je projekt rekonstrukcije ceste skozi Markišavce trenutno v fazi spremembe projektne dokumentacije in da nato sledijo odkupi preostalih zemljišč. »Za ureditev navedene ceste leta 2022 je bila izdelana projektna dokumentacija, a so v fazi odkupa zemljišč nekateri lastniki izrazili nestrinjanje s predvidenimi posegi, zato so bile dogovorjene spremembe že izdelane dokumentacije,« država in direkcija v odgovoru s prstom kažeta na lastnike zemljišč, s katerimi se jim menda dolgo ni uspelo sporazumeti.

»Prej ko bodo vsa zemljišča odkupljena, prej se bo projekt lahko začel izvajati. Če občina izpolni svoj del nalog, ne vidim opravičljivih razlogov, da država ne bi zagotovila sredstev,« meni Anželj.

2976 vozil je leta 2022 vsak dan peljalo skozi Markišavce

Napovedali zaporo ceste

Vaščani Markišavcev so že marca lani na občnem zboru napovedali zaporo ceste, če ne bodo dobili zagotovil o prenovi. Milan Horvat, predsednik krajevne skupnosti Markišavci, je nato septembra na ministrstvo za infrastrukturo poslal dopis s prošnjo, da bi krajani v enem mesecu dobili načrte, časovnico in zagotovilo o začetku prenove. V dopisu je še enkrat zagrozil z zaporo ceste, saj jim je, kot je zapisal, »preostalo samo še to sredstvo, da opozorimo na pereč problem, ki ga vsi nekako odlagate in ignorirate«. Odgovorov vse do danes ni dobil.

Horvat zato ni izključil, da bi se v znak protesta krajani Markišavcev lahko sprehodili po smrtno nevarni cesti, ki je vpadnica v Mursko Soboto in povezava z občino Puconci. Sredi januarja je bil s predstavniki obeh občin na dolgo pričakovanem sestanku na direkciji za infrastrukturo. Pristojni so napovedali, da bodo opravili pregled stanja tovornega prometa skozi Markišavce.

»Na podlagi študije se bo nato direkcija za infrastrukturo lotila morebitnih sprememb prometnega režima za tovorna vozila,« je po sestanku pojasnila Vida Lukač, vodja kabineta soboškega župana.

»Pomembno je, da gre v konkretnem primeru za regionalno cesto. Vsi deležniki smo se strinjali, da je najboljša rešitev čim hitrejša rekonstrukcija in razširitev cestišča, vendar se moramo zavedati, da razširitev lahko privede do še večje frekvence tovornega prometa skozi naselje Markišavci,« medtem opozarja Ines Magdič, direktorica občinske uprave občine Puconci, v kateri doslej niso bili seznanjeni z možnimi rešitvami težav s tovornim prometom, ki so bile predstavljene na sestanku.

»Žalosti pa nas, da so za celotno problematiko tovornega prometa skozi naselje Markišavci kot krivec imenovana podjetja, ki imajo sedež v Puconcih. Ta seveda za svoje delovanje in poslovanje potrebujejo dostop,« je še opozorila Magdičeva.