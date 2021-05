Propadajoči dvorec Javornik bo postal dom za starejše

Minister Janez Cigler Kralj je podpisal sporazum o gradnji doma starejših na Ravnah na Koroškem. FOTO: Mateja Kotnik/Delo

V Črni na pot deinstitucionalizacije

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je včeraj na Koroškem podpisal pogodbi za dve veliki naložbi: gradnjo doma starejših na Ravnah na Koroškem ter bivalne enote za otroke in mladostnike z motnjo v razvoju v Črni na Koroškem.»Naložbe je pospešila epidemija novega koronavirusa,« je po podpisu pogodbe na Ravnah na Koroškem izjavil minister. Novi dom za starejše bodo na Ravnah gradili fazno, na lokaciji propadajočega javorniškega dvorca, ki bo postal moderno medgeneracijsko središče. Prva faza je vredna 1,4 milijona evrov, druga, ki predvideva 90 nastanitev, pa 5,6 milijona evrov. Temeljni kamen za center Ko-ra bodo položili prihodnji teden.Direktor Koroškega doma starostnikov v Črnečah: »Janez Cigler Kralj je četrti minister, ki sem mu predstavljal center Ko-ra. Tako kot so se menjavali ministri, tako se je spreminjal koncept tega centra. Zadnji je prepričal, k temu pa je pripomogla tudi kriza zaradi koronavirusa.« Prva faza naložbe se bo začela kmalu. V drugi fazi bo center dobil namestitve, ki jih bodo prenesli iz črneškega doma, tretja faza pa predvideva naložbo v dodatne namestitve. Celoten dom bo imel ob koncu naložbe kapaciteto 90 postelj. Vrednost celotne naložbe bo, ko bo končana, okoli devet milijonov evrov, saj bodo dva milijona potrebovali za prilagoditve v Črnečah.Ravenski županse je ministru, ki je po rodu Ravenčan, zahvalil za podporo pri gradnji in pripomnil, da bi mu minister za kulturo lahko čestital, saj bo pred propadom rešil pomemben objekt kulturne dediščine.V bivalni skupnosti za otroke in mladostnike do 26 leta s kombiniranimi motnjami bo v Črni živelo 24 ljudi, in sicer po šest v vsaki enoti. V projektu deinstitucionalizacije, ki bo trajal tri leta, v črnjanskem CUDV načrtujejo, da bodo iz matične hiše v trinajst stanovanjskih skupin v šestih koroških občinah razselili 70 uporabnikov, če jim bo uspelo na razpisu za vzpostavitev še dodatnih bivalnih enot, pa še trideset stanovalcev.Po dve bi uredili v Slovenj Gradcu in Radljah ob Dravi ter eno na Prevaljah. Iz črnjanskega CUDV so sporočili, da je za pridobitev in adaptacijo ene stanovanjske enote predvidenih 277.000 evrov, pri čemer je 80 odstotkov evropskih sredstev, drugo pa mora za naložbo pokriti državni proračun. Stanovanjske enote morajo biti končane do konca marca leta 2023.Med obiskom na Koroškem si je minister ogledal tudi lokacijo novega doma za starejše v Mislinji. Koncesijo za gradnjo je država v tej občini podelila podjetju SeneCura.