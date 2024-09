Prosti čas brez klicev in pošte delodajalca

V nadaljevanju preberite:

So naši delodajalci uvidevni do zaposlenih in njihovega prostega časa tudi brez uzakonjene pravice do odklopa? Kot odgovarja Lidija Jerkič, predsednica ZZZS, posploševanje pri razmisleku o uvidevnosti delodajalcev seveda ni na mestu: »Obstajajo pa tudi delodajalci, ki zahtevajo neprestano dežurstvo ali prilagajanje delovnega ritma njihovemu. Pogosto nadrejeni, ki delajo pozno popoldne ali zvečer, pričakujejo, da bodo temu sledili vsi zaposleni. Zdaj, ko je delavcev premalo, se z grožnjami o odpustih ne srečujejo tako pogosto kot prej, se pa še dogaja.«

Po noveliranem zakonu o delovnih razmerjih se ukrepi, ki jih morajo do 16. novembra sprejeti delodajalci, določijo s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti oziroma s kolektivno pogodbo ožje ravni. »Če pri delodajalcu ni sindikata, mora delodajalec predlog ukrepov pred sprejetjem posredovati v mnenje svetu delavcev oziroma delavskemu zaupniku, pred sprejetjem ukrepov pa mora delodajalec posredovano mnenje obravnavati in se do njega opredeliti,« pojasnjujejo na MDDSZ.