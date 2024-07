(KOLUMNA) Delodajalci na ražnju trga dela

V nadaljevanju preberite:

Eden od vse bolj redkih gostinskih lokalov, kamor je v centru Ljubljane sploh še mogoče iti na večerjo, vrata uradno zapira ob enajsti uri zvečer. A natakar že pol ure prej pride do mize in prosi, ali lahko poračuna naročeno hrano in pijačo. Kasneje naročila niso več mogoča. Osebje namreč že pospravlja kuhinjo in bar ter zaključuje blagajno, da bodo lahko po zaprtju lokala čim prej odšli domov. Da do predvidene ure zapustijo lokal, seveda pričakujejo tudi od gostov. Še pred kratkim bi se to marsikomu zdelo nesramno in negostoljubno, a ponudniki gostinskih storitev povedo, da so se ob zdaj že kroničnem pomanjkanju natakarjev, kuharjev in drugih kadrov v njihovi panogi vse bolj prisiljeni prilagajati njihovim željam in zahtevam, če jih želijo obdržati v svojih vrstah.

Časi, ko so bili turistični delavci v petek in svetek pripravljeni delati, da so se gostje lahko zabavali, so namreč po opažanjih delodajalcev minili. Zlasti mlajše generacije vse bolj cenijo prosti čas in urnike, ki so omejeni zgolj na delovne dneve.