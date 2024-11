Sindikati napovedujejo konflikt, če jih vlada ne usliši

V nadaljevanju preberite:

Stanje je alarmantno, v en glas opozarjajo sindikati policistov, vojakov, državnih uradnikov, občinskih redarjev, pravosodnih policistov, poklicnih gasilcev in drugih poklicnih skupin drugega stebra državne uprave, ki za kadrovski primanjkljaj v svojih vrstah krivijo predvsem slabo vrednotenje dela, to pa se z vladnim predlogom ne bo izboljšalo v zadostni meri, da bi predstavniki zaposlenih podpisali panožne kolektivne pogodbe.

Če se ne bodo dogovorili, napovedujejo, bo gotovo sledil konflikt.

»Alarmantno stanje v policiji je izključno posledica vladnega nerazumevanja in zanemarjanja naših zahtev. Že več let se spopadamo s hudim pomanjkanjem kadra, preobremenitvijo dosedanjega, slabimi delovnimi pogoji in plačami, ki ne odsevajo odgovornosti in zahtevnosti policijskega dela,« je kritičen Rok Cvetko, predsednik Policijskega sindikata Slovenije (PSS).