Protestniki opozorili na odtegnitev sredstev akterjem v kulturi

Petkovi protestniki, ki so se danes ponovno zbrali na Trgu republike, so tokrat opozorili na problematiko političnega dodeljevanja sredstev na področju kulture in medijev. Izpostavili so primer ministrstva za kulturo, ki je v zadnjem tednu prek razpisa prekinilo financiranje več uglednim kulturnim organizacijam in producentom.

Petkov protest. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Protestna ljudska skupščina je že pred protestom v sporočilu za javnost izpostavila nekatere organizacije, ki so na štiriletnem programskem razpisu ostale brez sredstev. Med drugim so to Gala Hala z Metelkove, vokalni orkester Carmina Slovenica, Gledališče Glej, Mesto Žensk, Zavod Maska, Delak center Dragana Živadinova, glasbena skupina Laibach in še mnogi.

Protestov se je udeležila tudi Svetlana Makarovič. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kot je zapisala, se že od samega začetka te vlade dogajajo prerazporeditve sredstev, ki več denarja namenjajo predvsem občinam, kjer vladajo župani pomladnih strank, cerkvenim ustanovam in katoliškim organizacijam, medijem, povezanim s strankami vladajoče koalicije, in društvom, ki jih vodijo simpatizerji vlade.

Petkov protest. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Vlada s svojim delovanjem na vse možne načine želi odvzeti sredstva in uničiti samostojno kritično kulturo in umetnost v Sloveniji,« je na današnjem protestu dejal eden vidnejših protestnikov Jaša Jenull.

Petkov protest. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Protestniki so tudi poudarili, da se očiten primer političnega dodeljevanja sredstev izkazuje tudi na področju medijev. »Sredstva so tako zlahka dobili Nova24, tednik Demokracija, TV3 (Faktor), zavod Iskreni, Časnik.si, Planet TV, Beletrina, zavod Media Ples in drugi,« so navedli.

Petkov protest. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Množica protestnikov se je pozneje sprehodila do Prešernovega spomenika, kjer so predstavili posodobljeno verzijo Prešernove glose z naslovom Prešernova glosa za nove čase.