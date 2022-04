Protestniki začeli neprekinjeno protestno akcijo do volitev

Petkovi protestniki so danes začeli z neprekinjeno protestno akcijo do 24. aprila. Pri Protestni ljudski skupščini so mnenja, da bo trenutna vlada pred volitvami pospešeno kadrovala, sklepala pogodbe in stopnjevala sporne prakse, da si zagotovi čim več privilegijev in strateških položajev za boj zoper novo oblast po volitvah.

Kot simbol protestne akcije do 24. aprila so protestniki na kolesarsko postajo nasproti državnega zbora namreč postavili »Vlada Paznika,« lutko na kolesu, ki bo v njihovem imenu simbolično bdela nad parlamentom.

Petkov protest FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Eden izmed najbolj vidnih protestnikov Jaša Jenull je poudaril, da premier Janez Janša v predvolilnem času v Zagrebu sklepa zakulisne sporazume, ki bi dogovor o arbitraži preobrnili in izničili, čemur naj bi nasprotovali vsi slovenski ribiči. »Vse to se dogaja v zameno za politične usluge in zakulisne posle,« je povedal.

Jenull je bil med drugim kritičen tudi do tega, da je Televizija Slovenija povabila Aleksandro Pivec kot predstavnico parlamentarne stranke na predvolilno soočenje. Po njegovih besedah naj bi bila Pivčeva koruptivna in naj bi se v preteklosti večkrat zapletla v različne afere. »To dokazuje, da v tej državi RTV ni več svobodna in da v tej državi ne veljajo nobena pravila,« je poudaril.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Skupaj z Inštitutom 8. marec so predstavili tudi iniciativo za zakon Proti škodljivim ukrepom oblasti, s katerim se bo po njihovih besedah po volitvah lahko v enem koraku odpravilo mnogo škodljivih zakonskih sprememb, sprejetih v zadnjih dveh letih.

»Temu se reče demokracija. Demokracija ljudi, ki lahko vplivajo na postopke in zakone in so aktivno udeleženi v demokratične procese,« je v imenu Inštituta 8. marec o iniciativi povedala Alenka Kreč Bricelj.

Pri Protestni ljudski skupščini so še zapisali, da se bodo v soboto ponovno pridružili potujočemu festivalu demokracije Glas ljudstva na Glavnem trgu v Kranju od 10. do 13. ure in na Trgu Toneta Čufarja na Jesenicah od 15. do 18. ure.