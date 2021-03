Prva banka na kolesih uradno pognala motor

V mobilni banki so trije prostori. Svetovalni del (na sliki) je z vrati ločen od čakalnice. Foto Mateja Kotnik

V ekipi regijski bančniki

Romana Lesjak, županja Črne na Koroškem: »Mobilna banka bo potrebovala nekaj časa, da se med ljudmi uveljavi«. Foto Mateja Kotnik

Nova ljubljanska banka (NLB) se z mobilno banko na kolesih vrača v šestintrideset slovenskih krajev, kjer je pred leti zaprla svoje poslovalnice. Edina mobilna banka v državi je včeraj prvič uradno poslovala v Črni na Koroškem. Zanimanje med občani je bilo veliko.»Mobilna banka je pri ljudeh še pred prihodom naletela na zelo pozitiven odziv. Seveda bi občani najraje videli, da bi bila bančna poslovalnica v Črni na Koroškem še vedno odprta, a glede na razmere, smo zadovoljni tudi z mobilno. Starejšim bo olajšala poslovanje, a zagotovo bo mobilna banka potrebovala nekaj časa, da se med ljudmi uveljavi,« je povedala črnjanska županjaDirektorica poslovne mrežeje v Črni na Koroškem izjavila, da bodo z mobilno banko za zdaj obiskovali šestintrideset krajev po Sloveniji. »Večinoma so to kraji, kjer je NLB pred leti zaprla svoje poslovalnice, čeprav se nam zdaj oglašajo tudi župani iz krajev, v katerih nismo načrtovali postankov. Ob zaprtju smo komitentom obljubili, da se vremo na modernejši, sodobnejši način. Frekvenca obiska bo vsak drugi teden, natančen urnik pa bomo objavili v lokalnih medijih,« je povedala Tanja Ahlin. NLB odzive na terenu (v vsakem od krajev, kamor bodo prihajali, so preverili lokacije) ocenjujejo za pozitivne. »Srce te banke so finančno usposobljeni bančniki, ki bodo nudili celovite finančne nasvete, pomagali strankam pri usmeritvah na digitalne kanale, pa tudi ravnanja z bankomatom. To pomeni, da lahko stranke v mobilni bančni poslovalnici opravijo vse posle,« je pojasnila Tanja Ahlin.Del ekipe, ki bo bdela nad mobilno bančno poslovalnico, bo stalen, v drugi del pa bodo povsod vključevali regijske bančnike. V Črni na Koroškem je bila to včeraj uslužbenka iz poslovalnice v Mežici., mobilna finančna svetovalka, je pojasnila, da se bo pot iz Ljubljane v Črno na Koroško imenovala Koroška proga, mobilna banka pa se bo na tej poti ustavila še na Polzeli in v Šmartnem ob Paki v Savinjski dolini ter v Mislinji.NLB ima za zdaj eno mobilno banko, a že razmišljajo, da ji bodo dodali še eno, v kolikor bodo tako narekovale potrebe. Za volanom osem metrov dolgega, posebej prilagojenega vozila za delo na terenu, sedi šofer. Za pot v Črno je potreboval tri ure. Če razmere omogočajo, se za delovanje mobilne banke priklopijo na elektriko, če ne, ima avto dovolj svoje energije, ki omogoča več ur dela. Avto je razdeljen na tri dele; v prvem je čakalnica, v drugem svetovalni del, ki je z vrati ločen od čakalnice, zadaj pa je tehnični del z bankomatom.Poleg Koroške, kjer bodo z mobilno banko Bank&Go obiskovali stranke v dveh krajih, sta zelo odročna kraja, ki jih bodo redno obiskovali, tudi Bovec in Kobarid v dolini reke Soče. Zelo dolga pot iz Ljubljane, kjer je mobilna banka stacionirana, bo tudi v Pomurje. V NLB ocenjujejo, da bodo mobilno banko obiskovali predvsem starejši, poslanstvo banke pa je tudi, da stranke naučijo uporabljati druge poti do banke; od bankomata do spletne in mobilne banke.