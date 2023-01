Prve luknje v (pre)napihnjenem nepremičninskem balonu

V nadaljevanju preberite:

Kljub ekonomski negotovosti, zmanjšanju kupne moči in pričakovanemu manjšemu povpraševanju po nepremičninah so mnenja o gibanju cen v letu 2023 različna, pravi Boštjan Udovič, direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Dodaja, da lahko pričakujemo umiritev cen in stagnacijo, ne pa tudi bistvenih padcev cen nepremičnin. Zoran Madon, direktor Metropole IN, pa pravi, da se bodo cene začele postopno zniževati, saj je prepričan, da je bil vrh nepremičninskega cikla dosežen že v prvi polovici lanskega leta.