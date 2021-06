Prve okužbe z novim koronavirusom že 17. oktobra 2019

9.30 Zaživelo bo covidno potrdilo



Z vrhuncem poletne turistične sezone bo v Evropski uniji zaživelo tudi digitalno covidno potrdilo (DCP), ki bo olajšalo prost pretok ljudi. Slovenija ga testno že uvaja, v polni meri bo sistem zaživel prihodnji teden. Potrdilo ni potovalni dokument, bo pa od 1. julija olajšalo prečkanje mej, saj bodo lahko s pomočjo kode QR pristojni hitro ugotovili, ali posameznik izpolnjuje pogoje za vstop v državo. V veljavi bo eno leto.



Digitalno covidno potrdilo bo na voljo v digitalni obliki na telefonu in papirnati obliki, njegova glavna značilnost pa bo QR koda, ki bo vsebovala podatke, ali oseba izpolnjuje pogoje za prečkanje meje.



Na potrdilu bo poleg imena in priimka, datuma rojstva, datuma izdaje in unikatnega identifikatorja še informacija o tem, ali je oseba covid-19 prebolela, je cepljena proti bolezni ali ima negativen izvid na novi koronavirus. Pristojni bodo ob skeniranju kode preverjali veljavnost in pristnost potrdila.



V Sloveniji bo DCP na voljo tako v papirni različici kot tudi v digitalni obliki na portalu zVem. DCP izdaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). V tednu, ki prihaja, bodo vsi državljani, ki so bili polno cepljeni do 30. junija, na dom dobili pisni dokument. En teden kasneje bodo naredili tudi izpis za vse, ki so cepljeni enkrat, in prebolevnike. Do njega pa že lahko dostopajo tisti, ki imajo urejen dostop do zVem.



Potrdila bodo izdajali tudi izvajalci cepljenj in testiranj. Potrdila o cepljenju ter o pozitivnem oz. negativnem testu na novi koronavirus pa bo mogoče za največ dva evra dvigniti tudi v lekarni.



Kmalu bo zaživela tudi posebna aplikacija za pametne telefone, ki bo omogočala dostop do zVem in hranjenje DCP.





8.10 Znanstveniki z matematičnim modelom izračunali začetek okužb pri ljudeh



Do prvih primerov okužbe z virusom sars-cov-2 pri ljudeh je na Kitajskem prišlo že v obdobju med začetkom oktobra in sredino novembra 2019, najverjetneje nekje okoli 17. novembra, je s pomočjo modeliranja podatkov ugotovila skupina britanskih znanstvenikov. Izsledke analize so objavili v znanstveni reviji PLOS Pathogens.



Novi koronavirus naj bi se v svetu razširil bistveno prej, kot so nakazovali prvi dokazi oziroma prve uradno potrjene okužbe z njim. Te so namreč sledile decembra 2019, in sicer v mestu Wuhan v osrednjem delu Kitajske.



Strokovnjaki so sicer to domnevali že dlje časa. Domneve v tej smeri so izrazili tudi strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki so v začetku letošnjega leta na Kitajskem na terenu preiskovali izvor novega virusa.



Znanstveniki pod vodstvom Davida Robertsa z britanske Univerze Kent pa so to zdaj potrdili oziroma z analizo podatkov o prvih potrjenih primerih okužbe na Kitajskem in v tujini izračunali najverjetnejše časovno obdobje preskoka virusa sars-cov-2 z živali na ljudi. Uporabili so matematični model, s katerim naravovarstveniki napovedujejo izumrtje določenih vrst.

