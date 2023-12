Prvi časopis v Sloveniji ukinja tiskano izdajo

V nadaljevanju preberite:

V slovenskem medijskem prostoru se bo konec leta zgodila prelomnica – prvi časopis, Finance, prehaja samo na spletno izhajanje. Lastniki primorskega regionalnega dnevnika pa so odločili, da bodo prihodnje leto začele Primorske novice izhajati le dvakrat na teden.

Časnik Finance je v lasti švedske medijske skupine Bonnier, ki deluje v 15 državah, v katerih ima skupina kar 175 različnih podjetij. »Skupina izdaja tudi poslovni tisk in v tem segmentu je prehod na splet večinoma že opravljen, pri delu, v katerem izdaja splošne časopise, pa velik del prihodka prav tako že prihaja iz spletnih naročnin in se prav tako pripravlja na prehod s tiska samo na splet,« je v pogovoru za Delo povedal Peter Frankl, direktor in glavni urednik Financ. Podoben proces napoveduje tudi drugim slovenskim časopisom. Dr Jernej Amon Prodnik s katedre za novinarstvo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani ocenjuje, da ni pomembna oblika izhajanja, dokler so ohranjeni pogoji za kakovostno delo. Že srednjeročno pa bo po njegovem mnenju v lokalnem kontekstu nujno treba najti modele pomoči, ki bodo pomagali ohraniti novinarstvo kot institucijo, ki je osrednjega pomena za demokratičnost družbe.