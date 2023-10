Tiskarski posel od Britanije do Avstrije pod velikim pritiskom

V nadaljevanju preberite:

Dva največja založnika v Veliki Britaniji, News UK in DMG Media, sta pripravila osnutek projekta združitve tiskarskih zmogljivosti. To pomeni, da bodo nekaj tiskarn zaprli. Je pa večina tiskarn po Evropi pod vse večjim pritiskom, saj se zapirajo tudi v Nemčiji in Avstriji.