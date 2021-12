Prvi cepljeni Slovenci leto dni pozneje

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Na ljubljanskih Fužinah, v Lenartu in Rogaški Slatini so na včerajšnji dan pred letom dni cepili prve Slovence: Angelco Butenko, Franca Krambergerja in Jožeta Pelka. »Presrečna bi bila, če bi vsi zemljani lahko bili cepljeni,« je takrat dejala 83-letna upokojena svetovalka za kadrovske zadeve.

»Čeprav nam je po cepljenju odleglo in se je strah zmanjšal, v letu, ki se poslavlja, ni bilo tako sproščeno kot pred epidemijo. Morala sem opustiti več kot štiridesetletna srečanja s prijatelji, ki mi zelo veliko pomenijo, telefon pač ni nadomestilo.

Tudi letošnji prazniki niso takšni kot pred virusom, čeprav nas zaposleni v domu z velikim srcem in empatijo bodrijo že ves čas epidemije, z različnimi dejavnostmi nam bogatijo vsakdan, tako da je strahu pred okužbo malo manj, a še vedno je. Nikamor ne grem brez maske, vseskozi si razkužujem roke, ostaja priporočilo, naj se čim manj družimo, dovoljen je le obisk enega človeka, pred nami pa še cela zima,« je včeraj povedala Angelca Butenko, ki je že prejela poživitveni odmerek.

»Strahu pred okužbo je malo manj, a še vedno je. V letu, ki se poslavlja, vendarle ni bilo tako sproščeno kot pred epidemijo,« je leto dni po prejemu prvega odmerka priznala Angelca Butenko. FOTO: twitter vlade

Tudi 80-letni Jože Pelko, nekdanji direktor Steklarne Rogaška, je prejel tretji odmerek. Cepljen je še proti sezonski gripi in pnevmokoknim okužbam oziroma pljučnici, saj ima težave s pljuči. »Mislim, da so ljudje z vsem premalo seznanjeni, manjka jasne in preproste razlage, ki bi jo vsakdo razumel, odpor pa neti tudi oblast,« je prepričan. Opazil je, da tudi v prazničnih dneh med stanovalci doma vlada apatično razpoloženje, češ, ali bo ta »hudič« tudi prihodnje leto med nami ali ne, čeprav meni, da ne bo kar tako izginil.

Obvarovati drug drugega

Stanovalcem njihovega doma je bilo v prvem valu prizaneseno, v drugem pa se je – zaradi bližine velikega žarišča okužb v Šmarju pri Jelšah – zgodila katastrofa. Kljub širjenju okužb v domu ga bolezni ni bilo strah, bil je pazljiv in je še vedno. »Še vedno pa je nekaj takšnih, ki si ne dajo dopovedati in jih obišče tudi po deset sorodnikov s pravnuki vred, čeprav sta dovoljeni največ dve osebi. Nad tem nisem najbolj navdušen,« je priznal na glas.

Upokojeni nadškof Franc Kramberger se je med prvimi cepil zato, ker v domu deluje tudi kot duhovnik in si je želel, da bi svoje poslanstvo lahko varno opravljal. »Cepil sem se že trikrat in nisem imel nobenih stranskih učinkov ali reakcije, cepivo sem lepo prenesel. Prav tako pred cepljenjem nisem imel strahu ali pomisleka, opogumljal sem tudi druge, ki so o tem dvomili, marsikdo je to storil tudi zato, da lahko prihaja v kapelo, kjer velja pogoj PCT. Lahko rečem, da se je večina stanovalcev v domu cepila,« je povedal.

Upokojeni nadškof Franc Kramberger je dejal, da pred cepljenjem ni imel strahu ali pomisleka, za ta korak je opogumljal tudi druge, ki so o tem dvomili. FOTO: twitter vlade

Bil pa je razočaran, da se prebivalci Slovenije niso cepili v večji meri. »Še zlasti, ker so zdravniki v različnih medijih strokovno pojasnili in utemeljili, zakaj se cepiti. Čudil sem se, od kod tak strah in nezaupanje do zdravnikov in medicinske stroke,« je dodal. Pričakuje, da bo epidemije vendarle enkrat konec, ko bo precepljenih več ljudi, čeprav trenutne razmere po različnih, tudi visoko precepljenih državah ne kažejo ravno optimistične slike. »Vsem bi priporočil, že iz spoštovanja do bližnjega, da se cepijo. Le tako bomo obvarovali drug drugega in imeli čisto vest,« je sklenil pogovor 85-letni duhovnik.