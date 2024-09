Prvi mož Appla o obisku Postojnske jame: Hvala za najbolj neverjetno avanturo

Glavni izvršni direktor enega največjih tehnoloških podjetij Apple Tim Cook se je te dni mudil v Sloveniji. Med drugim je obiskal Pivko, Črno in Postojnsko jamo, opazili so ga tudi v Ljubljani. Cook se je v Postojni udeležil ture Po poteh Luke Čeča, ki udeležence popelje po poteh prvih jamskih raziskovalcev. V sklopu ture je obiskal Pivko, Črno in Postojnsko jamo, so danes sporočili iz podjetja Postojnska jama.

Kot so pojasnili, sta šefa Appla zanimala življenje človeške ribice in zgodovina Postojnske jame.

»Hvala za najbolj neverjetno avanturo - resnično edinstveno. Razgledi so veličastni, osebje pa izjemno. Vsakdo na svetu bi moral to videti. Resnično neopisljivo z besedami,« je Cook zapisal v Zlato knjigo obiskovalcev.

V Parku Postojnska jama sta ga sprejeli direktorici podjetja Postojnska jama Kaja in Lana Batagelj.

Cooka so sicer pred dnevi opazili tudi v Ljubljani, kar je sprožilo val ugibanj o naravi njegovega obiska v Sloveniji.

Šlo naj bi za neformalni obisk, preden je obiskal Ljubljano, se je Cook mudil na filmskem festivalu v Benetkah. Kot je poročal portal Ljubljanainfo, tako na Mestni občini Ljubljana kot na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport o obisku Cooka niso bili obveščeni.

Cook se je Applu pridružil leta 1998 in nato nekaj časa opravljal funkcijo podpredsednika za poslovanje po svetu, nato pa podpredsednika za prodajo in poslovanje po svetu.

Vodenje podjetja Apple je 63-letnik prevzel avgusta 2011 in na položaju glavnega izvršnega direktorja zamenjal Steva Jobsa. Slednji je oktobra istega leta umrl za rakom.