»Pšenični dogovor« med Rusijo in Ukrajino je zelo blizu

V nadaljevanju preberite:

V skladu z dogovorom o sprostitvi pomorskih poti v Črnem morju naj bi Ukrajina in Rusija, ki s svojim vojaškim ladjevjem že skoraj pet mesecev blokira ukrajinska pristanišča na Črnem morju, hkrati pa se boji, da bi obnovljen ladijski promet poskrbel za dostavo orožja Ukrajini, izvajali nadzor nad ladjami pri natovarjanju in pri izkrcanju, Turčija pa bi zagotovila varne plovne poti za izvoz ukrajinske pšenice – vsako tovorno ladjo naj bi iz ukrajinskih pristanišč (nekatera so minirana) spremljala turška ladja. Turki nameravajo v bližini Istanbula skupaj z Združenimi narodi tudi vzpostaviti koordinacijski center.