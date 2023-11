Računi za elektriko do konca leta 2024 brez prispevka za OVE

Gospodinjski odjemalci elektrike od novembra letos in do konca leta 2024 ne bodo plačali prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (OVE), je danes določila vlada. Za povprečnega odjemalca to pomeni za šest evrov nižji račun.

Vlada je to določila s spremenjeno področno uredbo, namen pa je znižati stroške za odjemalce z namenom omilitve draginje in znižati inflacijo, je na novinarski konferenci po seji vlade povedal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Sprememba bo veljala od 1. novembra letos do 31. decembra 2024.

Povprečni odjemalec, to je odjemalec, ki ima letno porabo 4035 kilovatnih ur (kWh), obračunsko moč sedem kW in dvotarifno merjenje, bi ob polnem prispevku skupaj z DDV trenutno plačal 70,34 evra, po oprostitvi plačila prispevka pa bo mesečna položnica nižja za 6,31 evra, kar pomeni letni prihranek okoli 76 evrov, je dejal minister.

Za velikega odjemalca, z letno porabo 10.000 kWh, obračunsko močjo 10 kW in dvotafirnim merjenjem, kar je po Kumrovih besedah tipično štiričlansko gospodinjstvo s toplotno črpalko oz. drugim velikim porabnikom, pa se bo mesečna položnica s sedanjih 159,07 evra znižala na 150,05 evra, torej bi bil letni prihranek okoli 108 evrov.

Za manjšega odjemalca, ki ima letno porabo 1500 kWh, pa se bo položnica znižala z 27,65 na 24,94 evra.

»Mehki ukrep«

»To pomeni, da vlada nadaljuje z mehkimi ukrepi, breme višjih cen ponovno prevzema nase in omejuje vpliv energetske draginje za denarnice ljudi,« je dejal Kumer.

V septembru, ko so odjemalci namesto polovičnega znova plačevali polni prispevek, je po izračunih statističnega urada dražja električna energija (za 26,5 odstotka) k letni stopnji inflacije prispevala 0,9 odstotne točke, je spomnil Kumer. Tako pričakuje, da se bo ukinitev prispevka poznala pri inflaciji že novembra.

Vlada je v okviru ukrepov za blažitev draginje ta prispevek s septembrom lani znižala za polovico. Hkrati je regulirala ceno elektrike.

Cena elektrike za gospodinjstva bo regulirana tudi v letu 2024, in sicer bo zamejena cena za 90 odstotkov porabe, za preostalih 10 odstotkov pa bodo dobavitelji lahko zaračunali tržno ceno. Brez regulacije bi se po navedbah ministrstva cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca z novim letom zvišala za okoli 30 odstotkov, z okoli 70 na okoli 90 evrov.