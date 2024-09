Sredstev za obnovo ne smejo porabiti za opremo

Ministrstvo za naravne vire in prostor je danes odposlalo 662 pozivov lastnikom v lanski ujmi poškodovanih stanovanjskih objektov. Lastniki morajo nato v 120 dneh posredovati dokazila, kot so računi, pogodbe in predračuni, koliko je stala obnova stanovanja, tudi če še ni končana. Na podlagi tega bodo izračunali dokončni znesek sredstev za obnovo. Nekateri pa so v težavah, saj so objekte obnovili le za silo, misleč, da se bodo selili. Zdaj niso več predvideni za preselitev, računov pa ni.

Ministrstvo (MNVP) je prvim lastnikom pozive poslalo že avgusta, do zdaj so dobili odziv le od sedmih. V prihodnjih tednih bodo odposlali skupno okoli 8000 pozivov. Pomembno je, da lastniki nanje odgovorijo in pošljejo vsa dokazila, je pojasnil Matej Voršič z MNVP: »Rok je 120 dni. V tem času je treba zbrati dokumentacijo, ki bo upoštevana pri dodelitvi sredstev. Če se lastniki ne odzovejo, s tem ne bodo dokazali upravičene porabe predplačil in bodo morali ta sredstva vračati.«

Prihodnji teden bodo izplačali sedmi sklop predplačil. Skupni znesek vseh sedmih sklopov predplačil je 35,1 milijona evrov, ki jih bo za obnovo poškodovanih stanovanjskih objektov dobilo 7560 lastnikov. Predplačila so v višini 20 odstotkov ocenjene škode, kot je zabeležena v spletni aplikaciji Ajda, če je ocenjena škoda višja od 6000 evrov.

Kot je pojasnil Voršič, bodo poleg tistih, ki so dobili predplačila, pozive dobili tudi tisti, ki niso izpolnjevali pogojev za dodelitev predplačila, njihova škoda pa v Ajdi presega 6000 evrov. Tisti, katerih škoda v Ajdi ni presegla 6000 evrov, pa se je kasneje izkazalo, da je višja, se bodo v postopek za dodelitev sredstev za obnovo vključili sami s pisno prošnjo.

Račun velja

Poziv je večinoma že izpolnjen s podatki upravičencev, na MNVP od lastnikov pričakujejo, da jim nazaj pošljejo popolno dokumentacijo, da bi bilo čim manj dopolnjevanj in s tem čakanja na izplačila sredstev. »Dokazila so računi, s katerimi so plačali storitve za obnovo, material. Mogoče je poslati tudi predračune, če obnova še ni končana, dokazila so tudi potrdila o prejeti zavarovalnini za zavarovani objekt,« je povedal Voršič. Če bodo lastniki poslali predračune, bodo morali kasneje poslati tudi račune, da je bilo vse plačano.

Sredstva za odpravo posledic lahko lastniki uporabijo izključno za ureditev prebivališč, ne upoštevajo urejanja okolice stavbe, kakršnih koli nevgrajenih elementov, pohištva, strojev, orodja … Sredstva lahko porabijo za elektro in strojne instalacije, fasade, ploščice, stavbno pohištvo, vgrajene klimatske naprave, toplotne črpalke, centralne peči … Upravičenci lahko pričakujejo skupno od 40 do 60 odstotkov zneska, za katerega so z dokazili dokazali, da so do njega upravičeni, če so v tem objektu stalno bivali, če je bil objekt le naseljen, pa od 30 do 40 odstotkov. Pri končnem izplačilu bodo upoštevali tudi že izplačana predplačila.

Zagate

Nekateri bodo imeli precej težav s pridobivanjem dokumentacije, saj ljudje znajo veliko narediti sami, material pa so jim podarili. Težave čakajo tudi nekatere lastnike, katerih objekti so bili predvideni za morebitno odstranitev, zdaj pa so jih s seznama umaknili. Ker so nekje morali bivati, so stanovanja vseeno obnovili, a sami in s sosedsko pomočjo, računov seveda nimajo. Nekateri, ki so jih s seznama za odstranitev umaknili, so tudi že dobili predplačila. Tudi vsi ti bodo dobili pozive za predložitev dokazil. Kot je pojasnil Voršič, bo zanje veljalo enako kot za vse druge. Tistim, ki so jih morda naknadno uvrstili na seznam za odstranitev, pa so že dobili predplačila in jih tudi že porabili za obnovo, predplačil ne bo treba vračati.

Voršič je napovedal tudi nadzor: »Preverjali bomo velika odstopanja, če bo kdo predložil zelo visoke račune, bomo šli tudi na teren pogledat.« Nadzor bodo opravljali tudi na podlagi prijav.