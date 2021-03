Radio Študent ostal brez zadostnih sredstev za nemoteno delovanje

​Radio Študent obsojen na životarjenje

Matjaž Zorec, odgvorni urednik Radia Študent. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Poslanci študentskega zbora so potrdili letni proračun Študentske organizacije v Ljubljani (ŠOU) in tako razdelili 2,9 milijona evrov. Svojemu zavodu Radio Študent (RŠ) so namenili 84.000 evrov , kljub temu, da so predstavniki RŠ opozarjali, da za nemoteno nadaljnje delovanje radia potrebujejo vsaj 120.000 evrov letno, kolikor jih je zavod prejel lansko leto. Zavod Šolt je ostal brez postavke v proračunu in bo prisiljen v odcepitev od ŠOU.Poslanci so se sicer odločili, da bodo predstavitve delovanja zavodov in njihovih finančnih potreb preložili na naslednjo sejo. Z njimi se bodo torej seznanili, šele po tem, ko bodo že odločili o njihovem financiranju. Poslanci opozicijske skupine Zagon so opozarjali na številne nepravilnosti, tako na kršitve pravilnikov organizacije, kot na sporne finančne pogodbe ŠOU z nekdanjimi študentskimi funkcionarji ter izdatno financiranje množice študentskih društev, ki so jih ustanovili poslanci skupine Povezani.​Na več kot pet ur trajajoči seji, so poslanci koalicijskih strank Modro za študente in Povezani, ki ŠOU obvladujejo že več mandatnih obdobji, praktično brez vsebinske razprave blokovsko glasovali proti vsem predlogom opozicije, ki je skušala zagotoviti boljše financiranje nekaterih zavodov in opozarjala na sporne prakse organizacije.Zavod Šolt, k študentom nudi dostopne izobraževalne tečaje, v proračunu nima predpostavke. Direktor ŠOUje pojasnil, da z zavodom sklepajo pogodbo o razhodu. Opozicija je sicer opozorila, da študentski zbor o razhodu z Zavodom ni glasovala. Gre še za en zavod, ki tako v kratkem ne bo več v lasti študentov. RŠ se je tej usodi po javnem pritisku na ŠOU sicer uspel zaenkrat ogniti, pa vendar 84.000 evrov, kolikor jih je organizacija namenila za njegovo letno delovanje, še zdaleč ne zadošča za delovanje radia v enakem obsegu kot doslej, je za Delo pojasnil odgovorni urednik RŠ. »Radio je s tem obsojen na životarjenje in eksistencialno negotovost,« je ocenil urednik.Predsedstvo ŠOU nižanje financiranja nekaterih zavodov opravičuje s padcem prihodkov. Študentska organizacija se namreč financira pretežno s pobiranjem koncesijskih dajatev od dela preko študentskih napotnic. Ker je študentskega dela zaradi epidemije manj, je proračun letos nižji od lanskega za dober milijon evrov. Vendar pa je govorec RŠopozoril, da je zategovanje pasu izrazito neenotno. Medtem, ko je RŠ za svoje delovanje prejel tretjino manj sredstev kot leto prej, Šolt pa bo prisiljen zapustiti »družino ŠOU« je zavod zavod Kampus, ki zaradi epidemije že leto dni praktično ne obratuje, vodijo pa ga nekdanji študentski poslanci študentski funkcionarji, prejel kar 325.000 evrov.