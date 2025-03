Ravnatelji: Otroci NPZ vzeli resno in bili zadovoljni

Pričakovanja, da bodo razredi prazni, šolske ambulante pa polne, se niso uresničila. Kot pravijo ravnatelji, so učenci nacionalno preverjanje znanja (NPZ), ki se je danes začelo z materinščino, vzeli resno. Nekaj otrok je sicer manjkalo, zanje morajo starši v prihodnjih dneh prinesti dokazila, denimo zdravniško opravičilo.

Na letošnji NPZ je po podatkih Državnega izpitnega centra (RIC) prijavljenih 21.127 učencev 3. razreda, 21.406 šestošolcev in 21.919 devetošolcev, za katere bodo dosežki pri materinščini in matematiki prvič šteli kot merilo za vpis v srednje šole z omejitvijo vpisa. V takih primerih bo NPZ štel 40 odstotkov (izpita iz obeh predmetov skupaj), ocene v zadnji triadi pa 60 odstotkov. Če otrok NPZ ne bo pisal, mu bodo v primeru omejitve določili dosežek, in sicer kot mediano dosežkov otrok, ki imajo iz ocen enako število točk. Da je otrok manjkal upravičeno, morajo starši prinesti dokazilo, kot je zdravniško opravičilo.

Učenci pišejo NPZ po novem prej, torej še preden se zaključi prijava za vpis v srednjo šolo. Učenci tako ne vedo, ali bo na srednji šoli, kamor želijo, omejitev vpisa ali ne. Rezultate NPZ bodo devetošolci izvedeli 22. aprila prek spletnega portala, tri dni bodo lahko tudi uveljavljali možnost ponovnega vrednotenja posameznih nalog, če bodo menili, da določene naloge niso bile ovrednotene v skladu z navodili, so sporočili z RIC. Do 6. maja bodo kandidati za vpis v srednjo šolo še lahko prenesli svojo prijavo na drugo šolo.

Kot smo že večkrat poročali, drugega roka NPZ, čeprav lahko odločilno vpliva na vpis v srednjo šolo, nima. Starši otroka, ki je danes manjkal ali bo manjkal v četrtek, ko bodo pisali matematiko, bodo morali prinesti dokazilo, zakaj ga na NPZ ni bilo.

Predsednik sekcije za primarno pediatrijo Denis Baš je dejal, da v ambulantah večje gneče ni bilo: »Tu in tam je kdo prišel, nekaj je bilo tudi otrok iz 3. in 6. razreda, a smo povedali, da naj zanje opravičila napišejo starši. Državni sekretarki ministrstva za vzgojo in izobraževanje pa smo poslali dopis, v katerem smo opozorili na določene signale zlorab. Pozvali smo jih tudi, naj ta sistem prihodnje leto spremenijo in naj vključijo tudi NIJZ, ki ima preventivne programe, oziroma naj se zdravstvo tudi kaj vpraša, preden se nam nekaj naloži.«

Materinščina (z)lahka?

»Na naši šoli je vse delovalo tako, kot je treba. Manjkal je samo en učenec, opravičilo smo že prejeli. Me pa skrbi, ker so otroci vseh treh razredov rekli, da je bil NPZ lahek. Sama sem ga pregledala in ni bil tako lahek, že za 3. razred ne,« je dejala ravnateljica OŠ Lava Marijana Kolenko. Predsednica združenja ravnateljev in ravnateljica OŠ Danile Kumar Mojca Mihelič je povedala, da so njihovi devetošolci prišli vsi: »Nobenih težav ni bilo in vesela sem, da je bilo na NPZ res iskanje znanja. Otroci, ki so bili pred testom kar precej v stresu, so bili po pisanju precej boljše volje.«

Podobno je menil ravnatelj OŠ Škofljica Roman Brunšek, ki ima sicer največ težav pri NPZ z organizacijo, njegova šola je namreč največja v državi: »V 9. razredih sta manjkala samo dva. Šolo je treba izprazniti, da je mir, tako da imajo ta dan dneve dejavnosti. Tisti zaposleni, ki ostanejo tu, poskrbijo za vse drugo. Tudi za otroke s posebnimi potrebami je treba poskrbeti, nekateri, denimo, potrebujejo pri NPZ bralca.«

Dodal je, da je pred pisanjem zaznal nekaj stresa, treme, strahu, zlasti pri tistih, ki si želijo na najbolj zaželene šole in se bojijo omejitve vpisa: »Moral bi biti drugi rok, to je dejstvo. Ko sem se pogovarjal z otroki, so sicer rekli, da ni bilo težko. Toda kot slovenist že zdaj vem, kje bodo težave, ker se bo izkazala površnost. Vprašanje nedoločnika in namenilnika pa zamenjave pridevnika in prislova, nekaj jih je zagotovo napisalo 'pri njemu', namesto 'pri njem' … Bojim se, da bomo ob interpretaciji, da je bil test lahek, doživeli spet trd padec na realna tla.«