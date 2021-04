Razkrivamo skrivnost Mateja Tonina

V nadaljevanju preberite:

Če so javne plače vseh policistov, ni nobenega razloga, da ne bi bile javne tudi plače vojakov, podčastnikov, častnikov in uslužbencev obrambnega ministrstva, je sklenila informacijska pooblaščenka. Razpon med najnižjo in najvišjo plačo je velik, opazna pa je tudi razlika med najbolje plačanimi pripadniki vojske in uslužbenci ministrstva. V nasprotju s pričakovanji, plače najbolje plačanih pripadnikov vojske bistveno presegajo plače najbolje plačanih uslužbencev na ministrstvu.