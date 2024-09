Razočarani zaradi zavrnitve prvega zdravila po 20 letih

V nadaljevanju preberite:

Po okvirnih ocenah živi v Sloveniji približno 47.000 ljudi z demenco, v naslednjih 25 letih bi se ta številka utegnila celo podvojiti. Kljub obsežnim zdravstvenim, socialnim in finančnim posledicam se v raziskave, povezane s to boleznijo, vlaga precej manj kot v številne druge, strokovnjake pa je zelo neprijetno presenetila odločitev evropske agencije za zdravila EMA. Ta je odobritev uporabe novega zdravila v EU, od katerega so si veliko obetali, zavrnila. Upajo, da bo odločitev kmalu spremenila.