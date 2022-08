Referendumov ne bi smeli izkoriščati za vsako stvar

V NSi naj bi svojo odločitev, ali in na kakšen način bodo sodelovali na predsedniških volitvah, sprejeli šele jeseni. Vida Čadonič Špelič, podpredsednica stranke, je napovedala, da v prvi vrsti čakajo na odločitev Ljudmile Novak. »Vse možnosti so še odprte,« zaenkrat odgovarja evropska poslanka. Njeno dokončno odločitev v stranki sicer pričakujejo do začetka septembra, ko bodo na posvetu sicer začeli kovati rezerven scenarij. »Bomo videli, če bomo našli med nami junaka,« je dejala še Vida Čadonič Špelič in izpostavila, da še niso govorili o možnosti podpore, kateremu od obstoječih kandidatov.

Bolj kot predsedniške volitve bodo fokus NSi sicer lokalne volitve. Na enih ali drugih volitvah bi bilo po njeno najbolje izpeljati tudi referendume, ki si jih zahteva SDS, če se bo s tem soglašala tudi stroka. Janez Pogorelec, nekdanji šef vladne službe za zakonodajo in član izvršilnega odbora NSi, temu namreč nasprotuje, saj bi bil na ta način bo njegovo izigran kvorum, ki določa, da mora predmet referendumskega preverjanja, zavrniti kvalificirana večina oziroma mora proti njemu glasovati najmanj petina vseh volivcev.

Ali se bodo v NSi aktivno priključili SDS pri zbiranju vsaj 40.000 podpisov za referendum, se še odločajo. Zagotovo ne bodo podprli le referenduma o zakonu o vladi, saj menijo, da se mora vsaka vlada organizirati, ko sama meni, da bo učinkovita. »Čez štiri leta bodo volivci povedali, ali je število ministrstev doprineslo k kakovosti njihovega življenja,« je dejala.

Razmišljajo pa o tem, da bi podprli referendumsko pobudo za zakon o RTV Slovenija, saj menijo, da ne bi bilo slabo, če bi ljudje povedali, kakšno RTV Slovenija si želijo. Same spremembe, ki so jim v NSi nasprotovali, sicer naslavljajo predvsem način imenovanja v upravljavske in vodstvene organe RTV Slovenija. Namesto državnega zbora, ki zdaj imenuje 25 od 29-članov, bi po novem večino imenovale posamezne organizacije s pomočjo javnih pozivov.

O podpori referendumu se bodo sicer še pogovorili na organih stranke, prav tako o podpori referendumu za zakon o dolgotrajni oskrbi. Ključno pri njihovi odločitvi, naj bi bilo sicer kaj je najboljše za ljudi. »Ne bomo se šli dnevne politike,« je bila še jasna Vida Čadonič Špelič in dodala, da referendume njihova stranka jemlje zelo resno, saj je to najvišja oblika demokracije. Zato je po njeno tudi treba biti zelo pozoren pri tem, kaj bomo spraševali ljudi, kaj pa lahko politika sama naredi. Nikakor referendumov ne bi smeli izkoriščati za vsako stvar, saj imamo že sedaj nizko volilno udeležbo in s tem ljudem po njeno ljudem ne pošiljamo pravih signalov. »Moje osebno stališče pa je, da če se nekdo poda v politiko, mora prevzeti svojo odgovornost, saj ga bodo le tako na naslednjih volitvah ljudje znali nagraditi ali pa se mu zahvaliti,« je še dejala.

Napovedala je še, da bodo še naprej konstruktivna opozicija, ki ne bo kritizirala le na pamet, ampak bodo podprli tudi dobre predloge.To naj bi storili že na prvi seji državnega zbora po poletnih počitnicah, ko bodo parlament sprejemal zakonodajno podlago za začasno znižanje DDV na energente.