Referendumska pobuda bi lahko vplivala na zvišanje oskrbnin

Med 1. septembrom in 5. oktobrom bo potekalo zbiranje 40.000 podpisov v podporo referendumu o noveli zakona o dolgotrajni oskrbi, s katero je nova vlada ne le zamaknila začetek njegovega izvajanja, temveč zagotovila tudi 30 milijonov evrov, ki jih domovi za starejše potrebujejo od septembra za že v prejšnjem mandatu dogovorjena dvig plač zaposlenim in spremenjene kadrovske normative. Ker je novela blokirana že s samo pobudo za referendum, ki ga je predlagal SDS, je precej verjetno, da bodo domovi višje stroške dela vsaj deloma prelili v oskrbnine. Te bi se lahko zvišale celo za več kot 20 odstotkov.

Da je zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga je decembra lani sprejela Janševa vlada, zaradi številnih pomanjkljivosti praktično neuresničljiv, so že pri postopku njegovega sprejemanja opozarjali skoraj vsi, tako strokovnjaki kot javnost, ki so vključeni v sistem. »Podedovali smo zakon in devet pravilnikov, za katere tako domovi za starejše kot Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pravijo, da ga ni mogoče niti financirati niti izvajati, tako da je sistem potreben preureditve,« je Luka Mesec, minister za delo, družino in socialne zadeve, utemeljil pripravo novele, s katero so za eno leto zamaknili začetek uporabe zakona.

372 mio € bi morala leta 2023 zagotoviti država, če bi začeli izvajati zakon o dolgotrajni oskrbi, od tega 210 milijonov iz zdravstvene in pokojninske blagajne

Poleg tega je novela, ki jo je večina v državnem zboru potrdila julija, prinesla tudi 16 milijonov evrov na letni ravni za kritje dviga plač, ki so posledica sprejetega aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, ter več kot 13 milijonov evrov na leto za kadrovsko širitev zaradi spremembe pravilnika o standardih in normativih v socialnem varstvu. Sredstva so zagotovili do konca leta 2023.

Oskrbnine višje za 20 odstotkov

»Zdaj imamo težavo, ker je na sprejeto novelo zakona, ki ureja financiranje domov za starejše v jeseni, vložena referendumska pobuda, iste vsebine pa zato ne moremo urejati ne z uredbo ne s kakšnim drugim zakonom. Torej so pobudniki de facto dosegli, da bodo oskrbnine višje, saj so blokirali vzvod, ki ga ima ministrstvo,« je opozoril Luka Mesec, ki verjame, da imajo zavodi nekaj rezerve, a se bo izpad 30 milijonov evrov poznal. »Doslej je bilo to urejeno z uredbo, ki pa je ne smemo podaljšati, ker bi s tem neustavno posegli v materijo, ki je v referendumski presoji,« je še pojasnil.

Ob sprejetju zakona o dolgotrajni oskrbi je prejšnja vlada napovedovala, da bodo oskrbovanci domov od 2023 plačevali le še »hotelski del« oskrbe, a je bilo pri tem še ogromno nedorečenosti. FOTO: Jure Eržen

»Preden oddate podpis za referendum, je treba vedeti, da nekdo kuje politične točke neposredno na hrbtih oskrbovancev in da se bodo oskrbnine dvignile tudi za več kot 20 odstotkov,« je bil kritičen minister za delo po obisku v domovih za starejše občane v Metliki in Črnomlju.

Široka podpora noveli zakona

Po besedah Valerije Lekić Poljšak, direktorice doma v Črnomlju, Skupnost socialnih zavodov Slovenije novelo zakona o dolgotrajni oskrbi podpira. Prav tako Združenje za dostojno starost Srebrna nit. »Spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi so v interesu tako izvajalcev kot nas uporabnikov, zato želimo, da do referenduma ne bi prišlo,« je poudarila predsednica združenja Biserka Marolt Meden. Pri Srebrni niti so za prvotni zakon zapisali, da ni dober, da je invaliden, ne ureja bistvenih vsebin in se ga sploh ne da izvajati. »Torej je bil v resnici le kljukica na papirju za tedanjo oblast,« so zapisali v javnem pismu.

Čeprav je Janševa vlada v zakonu vzpostavitev stabilnega vira financiranja prepustila naslednikom, ki naj bi to dosegli do leta 2025, so v SDS prepričani, da je prinašal »celovito ureditev skrbi za starejše in tiste, ki potrebujejo pomoč drugih, in sicer tako v oblikah institucionalnega varstva kot na domu«, kot se je izrazil namestnik vodje poslanske skupine SDS Zvone Černač ob predstavitvi referendumske pobude. Na našo prošnjo za komentar besed Luke Meseca in dviga oskrbnin se pri SDS niso odzvali.

Poleg zamika izvajanja zakona je novela zagotovila še 30 milijonov evrov.

Namenjeni so bili za dogovorjeni dvig plač in spremenjene kadrovske normative.

Vzvodi ministrstva za financiranje domov so blokirani, opozarja minister.

Na področju dolgotrajne oskrbe imajo referendumske pobude SDS še eno posledico – ne le, da ni mogoče ustanoviti ministrstva za solidarno prihodnost, ki naj bi pokrivalo to področje, ampak tudi začasnega prenosa nalog z ministrstva za zdravje na ministrstvo za delo, da bo vse »pod eno streho«, ki sta ga napovedala Daniel Bešič Loredan in Luka Mesec, dejansko ne morejo izvesti.