Rekordni upad nezakonitih prestopov južne meje

Letos se še intenzivneje nadaljuje trend zmanjševanja nezakonitih prehodov slovenske meje, ki se je začel lani. V prvih treh mesecih leta je število prebežnikov upadlo za več kot 60 odstotkov glede na lansko leto. Letos je bilo vloženih 833 prošenj za azil, v istem obdobju lani 1574.

V prvem četrtletju letos se je število nezakonitih prehodov EU v primerjavi z istim obdobjem leta 2024 zmanjšalo za več kot 30 odstotkov. Najbolj, za 64 odstotkov, se je število prebežnikov zmanjšalo na zahodnobalkanski poti v EU, konkretno prek Albanije, Srbije, Črne gore in Severne Makedonije.

Po oceni Frontexa je k upadu migracij najbolj pripomoglo sodelovanje EU in partnerskih držav v boju proti tihotapskim omrežjem. Ta boj je tudi visoko na lestvici slovenskih aktivnosti, lani je policija obravnavala več sto tihotapcev iz kar 62 držav.

Na zadnjem trilateralnem srečanju so generalni direktorji policij Slovenije, Hrvaške in Italije podpisali memorandum o soglasju, v katerem so se dogovorili za način izvajanja skupnih policijskih patrulj na hrvaški zunanji schengenski meji. To naj bi se predvidoma zgodilo letos poleti.

Poleg lovljenja tihotapcev se slovenska vlada osredotoča na implementacijo pakta o migracijah in azilu na evropski ravni. Vlada je prejšnji teden sprejela kontingentni načrt za zagotavljanje nastanitve in oskrbe povečanega števila prosilcev za mednarodno zaščito. Kontingentni načrt je morala posredovati Agenciji EU za azil (EUAA), ki ga vodi Slovenka Nina Gregori. Agencija bo imela pomembno vlogo pri implementaciji pakta.