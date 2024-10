Vse bolj ostra politika do migrantov

V nadaljevanju preberite:

Notranji ministri EU so razpravljali o vračanju nezakonitih migrantov in zavrnjenih prosilcev za azil. To je ena od šibkih točk azilnega sistema, saj države EU dejansko zapusti le 18 odstotkov oseb, ki so prejele odločbe za vrnitve.

Tema razprav so bili različni predlogi za povečanje učinkovitosti sistema za vračanje. Med inovativnimi zamislimi, ki so tema pogovorov, je vzpostavitev centrov za deportacije, ki bi delovali zunaj EU.

Ministri, tudi slovenski Boštjan Poklukar, so podprli predlog za prednostno vračanje oseb, ki predstavljajo grožnjo javnemu redu in notranji varnosti.