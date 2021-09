Res nič več dolgotrajnih postopkov?

Vlada Republike Slovenije je izdala uredbo o spremembi Uredbe o organih v sestavi ministrstev, na podlagi katere se s 1. 9. 2021 pristojnost za izvajanje upravnih nalog s področja varstva okolja ter strokovnih in upravnih nalog s področja ohranjanja narave, razen upravnih in strokovnih nalog v zvezi z odgovornostjo za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode, v skladu s predpisi o varstvu okolja, z Arsa prenaša na Mop.

Določeni postopki so se doslej vlekli tudi desetletje

MOP

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.mop@gov.si



Arso

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.arso@gov.si

Od danes se del zadev, za katere je bila doslej pristojna Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso), prenaša na Ministrstvo za okolje in prostor (Mop), in sicer: vsebine in upravni postopki, predhodni postopek v zvezi s presojo vplivov na okolje, postopek presoje vplivov na okolje, okoljevarstvena dovoljenja (OVD) in naravovarstvena soglasja. Vse vloge, s katerimi se bodo začeli upravni postopki s področja varstva okolja ter ohranjanja narave, je treba od danes naslavljati na Mop.Mop želi s to spremembo zagotavljati »večjo strokovnost in učinkovitost poslovanja« ter pospešiti debirokratizacijo. Istovrstni postopki dovoljevanja posegov v okolje in prostor se bodo tako združili na enem mestu, s poenotenjem pa naj bi pospešili »usklajevanje in odločanje« pri posegih v okolje in prostor. S treh se na en organ prenašajo združitev postopkov celovite presoje vplivov na okolje, predhodne presoje vplivov na okolje, presoje vplivov na okolje in presoje vplivov na okolje v integralnem dovoljenju.Eden ključnih ukrepov pri debirokratizaciji in pospešitvi upravnih postopkov na področju okolja je boljša organiziranost virov, saj se v trenutni organizacijski shemi posamezni postopki podvajajo, pojasnjujejo na Mopu in dodajajo: »To velja predvsem za dovoljevanje posegov v okolje, ki lahko v trenutnem sistemu traja tudi desetletje. Z boljšo organiziranostjo je mogoče bistveno pospešiti postopke umeščanja v okolje in prostor brez negativnih vplivov na okolje.«Upravni postopki, ki so se začeli do 31. avgusta, se bodo končali na Arsu, zato je naslov za dopolnitve vlog in druga pisanja v zvezi s temi upravnimi postopki, Arso.Z nedavnim vpisom Arso v evidenco raziskovalnih organizacij, ki jo vodi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Arso postaja strokovna in raziskovalna institucija na področju meteoroloških, hidroloških, oceanografskih in seizmoloških služb ter strokovna institucija na področju spremljanja in analize stanja okolja, kar pomeni, da bodo zaposleni na Arsu poslej opravljali strokovne in razvojne naloge spremljanja in ocenjevanja stanja okolja, vključno z ocenjevanjem stanja voda, zraka in tal in varstva pred hrupom v skladu s predpisi o varstvu okolja. Arso bo še naprej izpolnjeval tudi mednarodne obveznosti in opravljal naloge mednarodne izmenjave podatkov.