Reši ga lahko le interventni zakon

Sproščanja ukrepov v gostinstvu in nastanitvenih zmogljivostih so se razveselili tudi v Turistično-gostinski zbornici Slovenije. Toda kot opozarjajo, je za preživetje njihove panoge ključno, da se turizem čim prej na polno zažene, kar bi skupaj z odprtjem meja omogočilo omilitev koronakrize.



Zaskrbljeni so, ker še vedno nimajo informacij o sprejetju interventnega zakona za turizem. »Naše pripombe in predloge k osnutku tega zakona smo posredovali 1. aprila,« pravijo.



Turistična podjetja, ki so v celoti odvisna od državne pomoči, ne razpolagajo s sredstvi za zagon poslovanja ali izplačilo regresa zaposlenim, dodajajo. Prav tako je po njihovem nujno povečati obseg mesečnega temeljnega dohodka za samozaposlene: »Še posebej pa poudarjamo, da turistična podjetja ne bodo preživela leta brez podaljšanja ukrepov subvencioniranja čakanja na delo, skrajšanega delovnega časa in sofinanciranja fiksnih stroškov do konca leta.«



To nacionalnim odločevalcem navsezadnje predlaga tudi Evropsko turistično združenje. Turistična panoga je po mnenju turistično-gostinske zbornice v veliki meri odvisna od takojšnjega sprejetja interventnega zakona, nujno pa je, poudarjajo, preložiti tudi vse finančne obveznosti turističnih podjetij iz kreditnih pogodb v leto 2022.

