Rezultat Desusa se je prepolovil, razmerja med poloma ostajajo ista

Po padanju ocene dela vlade, ki je v aprilu dosegla najnižjo točko mandata, se je, kot kaže raziskava, ki jo je Mediana izvedla za Delo med 3. in 5. majem na reprezentativnem vzorcu 712 prebivalcev Slovenije, ta mesec za malenkost zvišala. Anketiranci so odgovarjali tudi na vprašanje, za katero stranko bi najverjetneje volili, če bi bile parlamentarne volitve jutri. Opredelili so tudi do dela državnega zbora ter ocenili politike.