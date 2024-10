Golob potrdil: Pogajanja s stanovalci ne morejo več ustaviti gradnje onkologije

Premier Robert Golob se je z ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel danes na lastne oči prepričal o razmerah na oddelku za onkologijo UKC Maribor in tamkajšnjem gradbišču. Potrdil je, da se nadgradnja oddelka nadaljuje, in poudaril, da pogajanja z bližnjimi stanovalci o cenah odkupa stanovanj ne morejo več ustaviti tega.

»Vsem nam je glavni interes, da bolniki čim prej pridejo do dostojnih prostorov,« je v izjavi za medije ob zaključku obiska povedal premier.

Gradbeno dovoljenje pravnomočno

Kot je dejal, je trenutno njihova glavna skrb, da se nadgradnja oddelka zdaj, ko je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje še za drugo fazo projekta, nadaljuje. »Danes smo se prepričali, da je gradbeno dovoljenje dokončno, stroji so na gradbišču in časovnica je potrjena. Za vse ostalo je dovolj časa, tudi za ugotavljanje odgovornosti, če bo prišlo do zahtevka,« je dejal.

Poudaril je, da je gradbeno dovoljenje dokončno, ne glede na odkup stavbe na Masarykovi ulici, saj gre za ločena projekta. »Odkup stavbe se bo izvajal po svoji dinamiki, s svojimi pooblaščenci in ne vpliva več na gradbeno dovoljenje,« je zatrdil Golob.

Po besedah ministrice so sredstva za nadgradnjo oddelka zagotovljena, v nadaljevanju pa naj bi si prizadevali tudi za pospešitev projekta, da bi nadoknadili zamujeno. Prevolnik Rupel je napovedala pospešek tudi pri nabavi novih obsevalnikov, s katerimi bodo nadomestili obstoječa, ki se pogosto kvarita.

Da je treba čim prej objaviti razpis za obsevalnike, jim je povedala namestnica predstojnice oddelka Tamara Petrun. »Zdaj bo, mora biti,« je dejala.

Oddelek za onkologijo UKC Maribor. FOTO: Oste Bakal

Na čelu Banke Slovenije si želi žensko Predsednik vlade Robert Golob je v Mariboru povedal tudi, da si želi, da bi Banko Slovenije vodila ženska. Trenutno je na položaju guvernerja Boštjan Vasle, ki se mu mandat izteče januarja. DZ bo o njegovem nasledniku odločal najpozneje novembra in kot je danes dejal Golob, bi se morda lahko »tokrat v vlogi guvernerja preizkusila dama«. Vasletu se mandat izteče 8. januarja 2025 in predsednica republike Nataša Pirc Musar je poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto guvernerja objavila konec julija. Do izteka roka 23. septembra je prejela sedem prijav. Imen v njenem uradu niso razkrili, je pa vnovično kandidaturo javno razkril Vasle. Golob je ob današnjem obisku na oddelku za onkologijo UKC Maribor povedal, da je zadovoljen, ker je med kandidati za guvernerja več kakovostnih kadrov. »Bi si pa po dolgih časih oziroma prvič želel, da bi se mogoče tokrat v vlogi guvernerja preizkusila dama. Tako da gre naša podpora v smeri, da bi imeli prvo damo na čelu Banke Slovenije,« je dejal. Med sedmimi kandidati naj bi bila po neuradnih informacijah kot edina ženska državna sekretarka na finančnem ministrstvu Saša Jazbec.

Nadgradnja oddelka pa naj bi bila končana do septembra 2026

Po besedah direktorja Urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Tomaža Pliberška lahko prvi novi obsevalnik pričakujejo sredi prihodnjega leta, nadgradnja oddelka pa naj bi bila po novi časovnici zaključena do konca septembra 2026.

Večer pred prihodom premiera in ministrice v Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor so se sestali predstavniki ministrstva za zdravje in lastniki stanovanj na Masarykovi ulici, a še vedno niso dosegli soglasja glede cene odkupa stanovanj. Po besedah Pliberška so se dogovorili, da bosta v nadaljevanju skušala doseči sporazum njihova odvetnika. Sestanek je kljub temu ocenil kot uspešnega: »Dokler se uspemo pogovarjati, je dobro,« je dejal.

Vlada je danes uvrstila nakup teh stanovanj v Načrt razvojnih programov za obdobje 2024-2027, da bi »omogočila izvedbo prihodnjih investicij za namen širitve in nadgradnje UKC Maribor«. Za to je namenila nekaj manj kot 2,4 milijona evrov. Pliberšek je pojasnil, da lahko ta znesek v nadaljevanju še zvišajo, če bo potrebno.