    Slovenija

    Pooblaščenec Roberta Goloba pričakuje ustavitev postopka KPK

    Po neuradnih informacijah naj bi KPK ugotovil, da naj bi Golob s političnimi pritiski na policijo kršil zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.
    Mediji so konec tedna poročali, da je senat Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) sprejel in Golobu že vročil osnutek končnih ugotovitev, v njih pa naj bi po neuradnih informacijah ugotovili, da naj bi Golob s političnimi pritiski na policijo kršil zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. FOTO: Nicolas Tucat/AFP
    Galerija
    Mediji so konec tedna poročali, da je senat Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) sprejel in Golobu že vročil osnutek končnih ugotovitev, v njih pa naj bi po neuradnih informacijah ugotovili, da naj bi Golob s političnimi pritiski na policijo kršil zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. FOTO: Nicolas Tucat/AFP
    STA
    11. 8. 2025 | 14:35
    11. 8. 2025 | 14:35
    4:55
    A+A-

    Preiskava KPK, ki jo zaradi suma kršitve integritete vodijo zoper premiera Roberta Goloba, še ni končana. So pa osnutek končnih ugotovitev že vročili Golobu, ta pa je nanje odgovoril.

    image_alt
    Med rešenimi primeri še vedno ni prijave proti Robertu Golobu

    Vsebina osnutka še ni znana, v javnosti pa se pojavljajo domneve, da je KPK ugotovila kršitve integritete. Golobov pooblaščenec pričakuje ustavitev postopka.

    Zdolšek: Kršitev integritete ni podana

    Mediji so namreč konec tedna poročali, da je senat Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) sprejel in Golobu že vročil osnutek končnih ugotovitev, v njih pa naj bi po neuradnih informacijah ugotovili, da naj bi Golob s političnimi pritiski na policijo kršil zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

    Takšen sklep so utemeljili na dejstvu, da KPK postopka ni ustavila, pač pa sprejela osnutek končnih ugotovitev.

    V kabinetu predsednika vlade tega ne komentirajo, komuniciranje glede postopka prepuščajo Golobovemu pooblaščencu Stojanu Zdolšku. Ta pa opozarja, da postopek pred KPK v zadevi Bobnar še ni končan. Osnutek ugotovitev ne predstavlja končne ugotovitve KPK o konkretnem primeru, je zatrdil za STA.

    Ker postopek v tem delu še ni javen, Zdolšek vsebine osnutka še ne razkriva. Je pa pojasnil, da so nanj že podali odgovor, ob tem pa izrazil prepričanje, da kršitev integritete ni podana, zaradi česar pričakuje ustavitev postopka.

    image_alt
    KPK pri Golobovem podjetju menda ni ugotovila kršitev

    Preiskava v zaključni fazi, vsebina osnutka skrivnost

    Vsebine osnutka ne razkrivajo niti v protikorupcijski komisiji. Kot so pojasnili za STA, je postopek preiskave, ki jo zaradi suma kršitve integritete vodijo zoper predsednika vlade, v zaključni fazi. Osnutek ugotovitev so Golobu v izjasnitev poslali 10. julija, njegovo izjasnitev pa so dobili 5. avgusta. Končnih ugotovitev še niso sprejeli, prejeto izjasnitev bodo proučili in glede na navedbe sprejeli nadaljnjo odločitev, so zapisali.

    Po prejemu izjasnitve ima sicer KPK v skladu z zakonom na voljo več možnosti. Tako lahko sledijo zapisanim argumentom in postopek ustavijo, lahko pa obravnavane osebe in druge priče ponovno povabijo na razgovor, če menijo, da je treba še kaj razjasniti.

    Prav tako lahko ponovno izdajo osnutek ugotovitev, če ugotovijo, da se dejstva in okoliščine bistveno razlikujejo od prvotno ugotovljenih, na kar ima obravnavana oseba ponovno pravico do izjasnitve. Lahko pa izdajo končne ugotovitve o konkretnem primeru, v katerih opredelijo kršitev, obravnavana oseba pa lahko proti njim sproži upravni spor, so pojasnili.

    »Kdaj bomo sprejeli končno odločitev, ne moremo točno napovedati, vsekakor pa si prizadevamo, da postopek čim prej zaključimo,« so zapisali.

    image_alt
    Korupcijska tveganja pri imenovanju nadzornikov Borzena

    Opozicija pričakuje odstop

    Informacije, da naj bi KPK v osnutku ugotovila kršitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, je že sprožila politične odzive, predvsem v opoziciji. V SDS in NSi tako po poročanju POP TV pričakujejo, da bo Golob izpolnil obljubo iz aprila 2022 in odstopil.

    V koaliciji so medtem s komentarji zadržani. V SD vsebine ne želijo komentirati, dokler dokler ugotovitve poročila ne bodo uradno predstavljene javnosti. »V kolikor se navedbe iz medijev izkažejo za točne, kot koalicijski partner pričakujemo, da nas bo predsednik vlade obvestil o izsledkih poročila in njegovih nadaljnjih postopanjih. Ko bo poročilo uradno predstavljeno, bomo opravili pogovore tudi na organih stranke,« so pojasnili za STA.

    Tudi v koalicijski partnerici Levici opozarjajo, da postopek še ni zaključen niti niso seznanjeni z vsebino osnutka končnega poročila, zato ga tudi ne morejo komentirati.

    KPK je postopek zoper premierja Goloba sprožila na podlagi prijave nekdanje ministrice Tatjane Bobnar zaradi domnevnega nedovoljenega izvajanja pritiskov nanjo in druge zaposlene na ministrstvu.

    Senat KPK je preiskavo zoper Goloba uvedel novembra 2023, od takrat pa preiskavo večkrat prekinila. Premier je sicer očitke večkrat javno zavrnil in jih označil za politični boj nekdanje ministrice Bobnar, slednja pa te obtožbe zavrača.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Poletna sezona

    Julijska hladna prha za hrvaški turizem

    Podatki kažejo, da so bila opozorila premiera Andreja Plenkovića utemeljena.
    Maja Grgič 11. 8. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Pred začetkom velike kopenske ofenzive Izrael množično pobija novinarje

    Uvod v novo brutalno poglavje genocida, med katerim so bile vnaprej odstranjene pomembne priče – novinarji.
    Boštjan Videmšek 11. 8. 2025 | 13:57
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Gospodarstvo  |  Novice
    Profil

    Zaradi preteklih projektov bili pred stečajem, zdaj so favoriti za gradnjo Jek 2

    Ameriški jedrski velikan Westinghouse, nekoč na robu propada, se s kanadskim kapitalom in južnokorejskim partnerjem vrača kot ključni igralec za JEK 2.
    Žan Urbanija 11. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Lepotni popravki

    Botoks in injekcije za pomladitev kar v hotelski sobi

    Tudi v Sloveniji se je razmahnil črni trg estetskih posegov. Lepo telo je danes tudi razredno označeno, postalo je statusni simbol.
    Beti Burger 11. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Nedelo
    Trendi

    Onlyfans: platforma, ki je preoblikovala pornografijo

    Platforma onlyfans, namenjena odraslim, je donosnejša od tehnoloških velikanov, kot so Alphabet, Meta in Microsoft. In vendar je naprodaj po nenavadni ceni.
    The Economist 10. 8. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Avtomobilno
    Cenovna vojna

    Preveč avtomobilov, premalo kupcev: nevarna spirala Kitajske

    Vse več kitajskih proizvajalcev v težavah, zato želijo dvigniti cene z boljšimi produkti.
    Aljaž Vrabec 10. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriška politika

    Melania Trump – tiha moč iz ozadja?

    Britanski državni uslužbenci pred drugim Trumpovim obiskom v tem mandatu ugotavljajo, da je več pozornosti kot njemu treba nameniti njegovi soprogi.
    9. 8. 2025 | 19:37
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Rodbina Grosvenor

    Resnični vladarji Velike Britanije

    Kraljeva družina resda vlada Veliki Britaniji, a na Otoku je rodbina, ki je še mogočnejša od Windsorjev.
    Agata Rakovec Kurent 10. 8. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Portorož, Koseze, Umag, ...: nove arhitekturne zgodbe na izbranih lokacijah

    Kaj v resnici iščemo v domu? Le funkcionalen tloris ali nekaj več? Povezanost z naravo, svetlobo, prostor? Bivanje, ki se prilagaja ritmu našega življenja?
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

    Ali se med nakupovanjem pogosto naslanjate na nakupovalni voziček, ker vas v takem položaju hrbet manj boli? Lahko gre za več kot le običajno bolečino v križu.
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Bioplinov ne bo dovolj, sintetičnih pa

    Z novo direktivo bo leta 2027 ogljični odtis goriv precej pomembnejši, zato bodo zdaj dražji bioplini tudi stroškovno smiselni.
    Borut Tavčar 9. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Nove spodbude za nakup e-vozil

    Od septembra bodo na voljo nova nepovratna sredstva za nakup električnih vozil.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Strateški načrt za digitalizacijo energetike

    Evropska komisija je začela javno posvetovanje o uvajanju UI v energetskem sektorju.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Izvozniki 2025: Kaj potrebujejo slovenski izvozniki?

    Prehod v storitvene in hibridne modele postaja nujen odgovor na padanje konkurenčnosti slovenskega izvoza.
    8. 8. 2025 | 09:21
    Preberite več

    Robert Golob Tatjana Bobnar KPK zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

    Gospodarstvo  |  Novice
    Varčevalni cilji

    Kako realno oceniti svojo zmožnost in časovno dosegljivost

    Zakaj je ključno načrtovati v časih inflacije, draginje in negotovosti.
    11. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet mode

    Oblikovalec se opravičuje za »prilastitev« indijanske dediščine

    Žal mu je, da je mehiškim domorodcem ukradel natikače, ne da bi neposredno sodeloval z njimi.
    11. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

    Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Vredno branja

    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več

