Pooblaščenec Roberta Goloba pričakuje ustavitev postopka KPK

Preiskava KPK, ki jo zaradi suma kršitve integritete vodijo zoper premiera Roberta Goloba, še ni končana. So pa osnutek končnih ugotovitev že vročili Golobu, ta pa je nanje odgovoril.

Vsebina osnutka še ni znana, v javnosti pa se pojavljajo domneve, da je KPK ugotovila kršitve integritete. Golobov pooblaščenec pričakuje ustavitev postopka.

Zdolšek: Kršitev integritete ni podana

Mediji so namreč konec tedna poročali, da je senat Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) sprejel in Golobu že vročil osnutek končnih ugotovitev, v njih pa naj bi po neuradnih informacijah ugotovili, da naj bi Golob s političnimi pritiski na policijo kršil zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

Takšen sklep so utemeljili na dejstvu, da KPK postopka ni ustavila, pač pa sprejela osnutek končnih ugotovitev.

V kabinetu predsednika vlade tega ne komentirajo, komuniciranje glede postopka prepuščajo Golobovemu pooblaščencu Stojanu Zdolšku. Ta pa opozarja, da postopek pred KPK v zadevi Bobnar še ni končan. Osnutek ugotovitev ne predstavlja končne ugotovitve KPK o konkretnem primeru, je zatrdil za STA.

Ker postopek v tem delu še ni javen, Zdolšek vsebine osnutka še ne razkriva. Je pa pojasnil, da so nanj že podali odgovor, ob tem pa izrazil prepričanje, da kršitev integritete ni podana, zaradi česar pričakuje ustavitev postopka.

Preiskava v zaključni fazi, vsebina osnutka skrivnost

Vsebine osnutka ne razkrivajo niti v protikorupcijski komisiji. Kot so pojasnili za STA, je postopek preiskave, ki jo zaradi suma kršitve integritete vodijo zoper predsednika vlade, v zaključni fazi. Osnutek ugotovitev so Golobu v izjasnitev poslali 10. julija, njegovo izjasnitev pa so dobili 5. avgusta. Končnih ugotovitev še niso sprejeli, prejeto izjasnitev bodo proučili in glede na navedbe sprejeli nadaljnjo odločitev, so zapisali.

Po prejemu izjasnitve ima sicer KPK v skladu z zakonom na voljo več možnosti. Tako lahko sledijo zapisanim argumentom in postopek ustavijo, lahko pa obravnavane osebe in druge priče ponovno povabijo na razgovor, če menijo, da je treba še kaj razjasniti.

Prav tako lahko ponovno izdajo osnutek ugotovitev, če ugotovijo, da se dejstva in okoliščine bistveno razlikujejo od prvotno ugotovljenih, na kar ima obravnavana oseba ponovno pravico do izjasnitve. Lahko pa izdajo končne ugotovitve o konkretnem primeru, v katerih opredelijo kršitev, obravnavana oseba pa lahko proti njim sproži upravni spor, so pojasnili.

»Kdaj bomo sprejeli končno odločitev, ne moremo točno napovedati, vsekakor pa si prizadevamo, da postopek čim prej zaključimo,« so zapisali.

Opozicija pričakuje odstop

Informacije, da naj bi KPK v osnutku ugotovila kršitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, je že sprožila politične odzive, predvsem v opoziciji. V SDS in NSi tako po poročanju POP TV pričakujejo, da bo Golob izpolnil obljubo iz aprila 2022 in odstopil.

V koaliciji so medtem s komentarji zadržani. V SD vsebine ne želijo komentirati, dokler dokler ugotovitve poročila ne bodo uradno predstavljene javnosti. »V kolikor se navedbe iz medijev izkažejo za točne, kot koalicijski partner pričakujemo, da nas bo predsednik vlade obvestil o izsledkih poročila in njegovih nadaljnjih postopanjih. Ko bo poročilo uradno predstavljeno, bomo opravili pogovore tudi na organih stranke,« so pojasnili za STA.

Tudi v koalicijski partnerici Levici opozarjajo, da postopek še ni zaključen niti niso seznanjeni z vsebino osnutka končnega poročila, zato ga tudi ne morejo komentirati.

KPK je postopek zoper premierja Goloba sprožila na podlagi prijave nekdanje ministrice Tatjane Bobnar zaradi domnevnega nedovoljenega izvajanja pritiskov nanjo in druge zaposlene na ministrstvu.

Senat KPK je preiskavo zoper Goloba uvedel novembra 2023, od takrat pa preiskavo večkrat prekinila. Premier je sicer očitke večkrat javno zavrnil in jih označil za politični boj nekdanje ministrice Bobnar, slednja pa te obtožbe zavrača.