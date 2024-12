Golob: To je farsa

Premier Robert Golob je danes na KPK opravil razgovor zaradi očitkov o političnih pritiskih na policijo. Ob prihodu je ponovil, da v celoti zanika vse obtožbe Tatjane Bobnar. Tudi Bobnar je že prišla na KPK, pa tudi nekdanji prvi mož policije Boštjan Lindav, državna sekretarka Tina Heferle in nekdanji sekretar Branko Lobnikar. Izjav niso dajali.

»Današnji postopek je resnično farsa, danes se moram zagovarjati pred Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) izključno zaradi tega, ker sem se zavzemal za depolitizacijo policije, kar smo napovedali tudi že v predvolilnem programu. In ker smo hoteli, da se ukrepi prejšnje vlade, ki si je hotela podrediti policijo, v celoti razveljavijo. V tem istem času se na drugem koncu države, v Celju, izvaja najbolj brutalen napad na sodstvo v zgodovini Republike Slovenije in ta kontrast je tisti, ki jasno pove, kaj bi moralo pretehtati,« je v izjavi novinarjem ob prihodu na KPK dejal premier Golob. Dodal je še, da se v celoti zavzema za pravno državo: »In verjamem, da bo ta na koncu tudi pokazala svoj pravi obraz.«

Po koncu razgovora je dejal, da je komisiji podal vsa pojasnila in očitke v celoti zanikal in ovrgel. Ob tem je izrazil prepričanje, da se bo izkazalo, da so izjave, na katerih temeljijo obtožbe, neresnične.

»Komisiji sem podal vsa pojasnila in vse očitke v celoti zanikal in ovrgel. Zdaj so na vrsti dokazi in priče. Jaz sem prepričan, da se bo podobno kot v primeru ruskih vohunov tudi tokrat izkazalo, da so izjave, na katerih temeljijo obtožbe, v resnici izmišljene in neresnične, ampak ne gre za mojo besedo, gre za to, da bodo to potrdile priče in dokazi,« je dejal Golob.

Kot je dodal, v tem trenutku nima k temu kaj dodati. Ko bodo vsa zaslišanja končana, bo več lahko povedal njegov pooblaščenec. O tem, da bi ga KPK spoznala za krivega, pa sploh ne razmišlja, je pojasnil.

Po razgovoru s predsednikom vlade namreč sledijo še razgovori z ostalimi vabljenimi.

Senat KPK je namreč novembra lani zoper premierja Roberta Goloba uvedel preiskavo zaradi sumov kršitve integritete. Prijavo na KPK je podala nekdanja ministrica za notranje zadeve Bobnar, ki predsedniku vlade očita, da se je vmešal v delo policije in druge pristojne državne organe.

KPK je preiskavo od prijave sicer večkrat prekinila. Odvetnik Stojan Zdolšek je namreč zahteval izločitev nekdanjega namestnika predsednika KPK Simona Savskega in zavrnitev zahteve za izločitev izpodbijal na sodišču. Z nastopom mandata nove namestnice predsednika KPK Tine Divjak pa je postal razlog, zaradi katerega komisija ni mogla nadaljevati postopka preiskave, brezpredmeten.

Senat pa je konec avgusta sprejel tudi sklep, da se Golobu omogoči vpogled v spis, torej v dokumentacijo, ki jo KPK vodi v tej zadevi. Zaradi domnevnih pritiskov pa je Goloba kazensko ovadila policija. Državno tožilska odločitev v tem primeru še ni sprejeta. Premier je sicer očitke večkrat javno zavrnil in jih označil za politični boj nekdanje ministrice Bobnar.

KPK ima sicer danes v načrtu izvedbo več razgovorov, poleg Goloba so bili ob deveti uri na KPK vabljeni še Bobnar, nekdanji v. d. generalnega direktorja policije Lindav, nekdanji državni sekretar na ministrstvu za pravosodje Branko Lobnikar in državna sekretarka Tina Heferle. KPK bo najprej opravila razgovor z Golobom, nato pa še s pričami, pri čemer sta »obravnavana oseba« oziroma njen pooblaščenec lahko prisotna na pogovoru s pričami, so pojasnili na KPK.