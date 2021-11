Robot skrajša ležalne dobe in bolniške

V nadaljevanju preberite:

Kirurgi so robota v operacijski dvorani prvič uporabili že pred slabimi 40 leti in od takrat se tehnologija nenehno razvija. Prelomno v robotski kirurgiji je nedvomno leto 2000, v Sloveniji so jo prvi uvedli v splošni bolnišnici Celje, leta 2010, in sicer na področju urologije. Zdaj sta v državi na voljo dva robota. Ali je to dovolj? Kako sploh potekajo operacije s pomočjo robota in katere so prednosti takšnega postopka? O tem smo se pogovarjali s Simonom Hawlino, dr. med., spec. urologije s Kliničnega oddelka za urologijo UKC Ljubljana, ki ima med ljubljanskimi urologi najdaljši staž pri izvajanju robotskih kirurških posegov.