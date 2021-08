Romanje na Brezje in cepljenje

FOTO: Jure Eržen/Delo

Prišli so tudi na Brezje

Silva Potočnik je že pred časom rekla: Cepila se bom, ko pridejo na Brezje. Pa so prišli. FOTO: Jure Eržen/delo

FOTO: Jure Eržen/Delo

Zmaj in ljubezen do bližnjega

Metropolit Stanislav Zore je med pridigo uporabil prispodobo zmaja. FOTO: Jure Eržen/Delo

Veliki šmaren ali Marijino vnebovzetje, eden največjih krščanskih praznikov, je že drugo leto minil opremljen z opozorili za preprečevanje širjenja covida-19, tokrat so se lahko verniki v nekaterih romarskih središčih, tudi na Brezjah, mimogrede še cepili. K temu jih je pozval ljubljanski nadškof metropolit, ki je v Baziliki Marije Pomagaj daroval mašo: »Poleg tega da poskrbimo za zdravje naših src in naših duš je pomembno, da poskrbimo za zdravje našega telesa in s tem tudi za zdravje drug drugega.«Kakor je običajno na ta krščanski praznik, so se že v jutranjih urah proti Brezju pomikale kolone vozil, čeravno se je zdelo, da letos v manjšem številu kot v preteklih letih. Mednje so se pomešali kolesarji kot nekakšna nova vrsta romarjev ter pohodniki, opremljeni s palicami in nahrbtniki, ki so imeli za sabo več ur hoje.V tem vrvežu cepilnega mesta skoraj opaziti ni bilo in tudiiniz mobilne enote Zdravstvenega doma Kočevje sta bolj kot ne samevala, a bila kljub temu optimistična. Statistika izpred začetka svete maše se je do poldneva popravila na dvajset, ena od obiskovalk je bila domačinka. »Rekla sem: Cepila se bom, ko bodo prišli na Brezje,« je dobrovoljno povedala mlademu zdravstvenemu tehniku. Glede cepljenja pomislekov ni imela, opravili so ga že njeni bližnji, sama pa do včeraj preprosto ni našla časa, je pojasnila. Pred njo sta se cepila še domačina, ki sta covid sicer že prebolela in se nista nameravala cepiti, včeraj pa sta se vendarle odločila drugače zaradi pritiska, ki sta ga začutila zaradi bližajočega se novega vala. Oglasil se je še voznik tovornjaka, ki je imel enega redkih prostih dni.Kot je bilo opaziti, romanja na cepilno mesto niso nujno združili z romanjem v narodno svetišče Marije Pomagaj na Brezjah. V njem se je dopoldne po grobi oceni vodje tamkajšnjega Romarskega uradazbralo več sto ljudi, do konca dneva več tisoč (lani jih je bilo tri tisoč, leto pred tem pet tisoč).Iz vse Slovenije so se večinoma pripeljali z avtomobili, tradiciji romanja v pravem pomenu besede so sledili nekateri pohodniki, med njimi jih je bilo ducat z napisi na majicah 13. pohod na Brezje. Dvanajst apostolov, kakor jih je v šali poimenoval vodja pohoda, se je iz domačega Žužemberka odpravilo v četrtek in med potjo naletelo na toliko dobrih ljudi, ki so jim ponudili okrepčilo, da so jim včeraj iz Brezij poslali 55 razglednic. Čedalje več je tudi kolesarskih romarjev, kakršna je bila sedmerica prijateljev iz Ljubljane. »Na pot smo šli ob osmih,« je dobrovoljno povedal, medtem ko so se fotografirali. Kakih pet ali šest let se odpravljajo na to pot in tako po svoje nadaljujejo tradicijo romanja na Brezje, je dodalPovečan obisk na Brezjah sicer opažajo že ves avgust, včeraj so vernike spremljala opozorila za preprečevanje širjenje okužb, pred vstopom v cerkev so delili maske in opominjali na razkuževanje rok, maše so sicer potekale na prostem.Metropolit Stanislav Zore, ki je včerajšnji dan opisal kot prazničen tako po sončnem vremenu kot po razpoloženju, je v pridigi za ponazoritev cerkvenega videnja sodobnega časa uporabil prispodobo zmaja. Ta po njegovih besedah danes ni več ognjeno rdeč, ampak je prilagodil način: »Prikazuje se nam v zelo različnih barvah in nas s pisanostjo skuša prepričati, da je dobrohoten.«Spremenil je tudi, kot je nadaljeval, način delovanja. Hoče se polastiti človekove notranjosti, ugrabiti njegovo dušo, ga izprazniti vseh vrednot. »Prizadeva si, da bi mu vsilil določen način mišljenja, da bi ga prepričal v zveličavnost določenih pojmov, tako da vse tisto, kar ni skladno z zmajevim načinom delovanja, označi za zaostalost, za nestrpnost, za sovražni govor,« je pridigal in sklenil, da bolj kot kadar koli potrebujemo – sprejemanje in spoštovanje.Med mašo je ljubljanski nadškof vernike spomnil tudi na krščansko zapoved ljubezni do svojega bližnjega in opozoril na cepilno mesto. Do 14. ure sta Nuša Knavs in Rok Smrekar v njem cepila 31 ljudi.