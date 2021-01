Rotarjev boj za poklicno zavarovanje gasilcev ni bil zaman

Matic Rotar nadaljuje bitko za prispevek za poklicno zavarovanje. Foto: Osebni Arhiv

Pravijo, da smo gasilci bolj varnostniki, a tudi požarna straža sodi med operativne naloge.

Po delnem uspehu še v revizijo

Prispevek za poklicno zavarovanje poklicnim gasilcem omogoča predčasno upokojitev.

Delodajalci se ga branijo plačevati.

Delna zmaga Matica Rotarja na sodišču naj postane vzorčni primer.

»Upam, da z revizijo sodbe višjega sodišča ubranim vse poklicne gasilce, ki jim delodajalci ne priznavajo prispevkov za poklicno zavarovanje in da moj primer postane vzorčen za vse naslednje podobne primere. Kajti ne dvomim, da jih bo še veliko.«Tako po več kot dveh letih pravdanja pravi, poklicni gasilec v nekdanji trboveljski Termoelektrarni (Tet), ki se je pred leti s še tremi kolegi pravico glede plačila prispevkov odločil poiskati na delovnem sodišču.Delodajalka Tet oziroma njen lastnik Holding Slovenske elektrarne (HSE) se je že na prvi stopnji branil, češ da jim na delovnem mestu ni bilo hudega, saj da so bili bolj varnostniki kot gasilci. »To ni samo žalitev za poklicne gasilce, temveč je tudi v nasprotju z zakonom o gasilstvu, ki določa, da tudi denimo požarna straža sodi med operativne naloge,« je ogorčen Rotar. Četverici bi za pet let iz naslova prispevkov za poklicno zavarovanje pripadlo 35.000 evrov.Prvostopenjsko sodišče je Rotarjevo sodbo zavrglo, a ni odnehal. Pred tedni ga je odvetnik razveselil: na višjem sodišču sta delno uspela. To pomeni, pravi Rotar, da je višje sodišče potrdilo sodbo prve stopnje glede priznanja in plačila prispevkov iz naslova poklicnega zavarovanja za čas od marca 2014 do februarja 2015, ne pa tudi za obdobje od septembra 2012 do aprila 2014. Ta del zahtevka je po mnenju sodišča zastaral.Po posvetu z odvetnikom, ki je presodil, da je višje sodišče v tem primeru napačno uporabilo materialno pravo, se je Rotar zdaj odločil, da s pravdanjem nadaljuje, pri čemer so ga pripravljeni tudi finančno, če bo treba, podpreti v Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS). Na vrhovno sodišče bo vložil predlog za dopustitev revizije. »Odvetnik me je opozoril, da je postopek je zelo zahteven in da le redkim uspe. A menim, da je vredno poskusiti.« Rotar od HSE zgolj iz naslova prispevkov za čas od 2012 do 2015, brez sodnih stroškov in zamudnih obresti, zahteva 5400 evrov. Če obvelja presoja sodišča o zastaralnem roku, Rotarju pripade pol toliko …A Tet oziroma HSE še zdaleč nista edina delodajalca, ki menita, da »pri njih zaposleni gasilci niso ravno gasilci«, pravi, sekretar SPGS. Če se je Sindikat še pred dvema letoma dnevno soočal z nepripravljenostjo delodajalcev, da bi poklicne gasilce v podjetjih, kot so ljubljanski in mariborski aerodrom, Helios, Nafta Lendava ali Petrol, vključili v sistem obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ), Švarc z zadovoljstvom ugotavlja, da so zadnja leta dosegli nekaj pomembnih zmag ne le na sodišču, temveč že v fazi pogajanj z delodajalci. »Uspešno se je zaključila zgodba s sedmimi poklicnimi gasilci v BTC, ki so jih v drugi polovici lanskega leta le uvrstili v SODPZ in jim obveznosti poravnali za pet let nazaj. Prav tako je dobro končalo za šest poklicnih gasilcev v Tosami Domžale; njim so poravnali obveznosti celo za osem let nazaj.« V povprečju gre za 150 evrov mesečnega prispevka na gasilca. Ravno zato, ker ne gre za milijone, se pri teh prispevkih kaže odnos kapitala do delavca, je prepričan Švarc: »Ni ga delodajalca v teh podjetjih, ki ne bi pel hvalospevov gasilcem, a ko jim je treba dati, kar je zakonsko predpisano, se branijo tudi z grožnjami.«Ta dodatek, poudarja Švarc, delavcem ne gre v žep in ga ne zapravijo, ampak jim omogoča predčasno upokojitev, kadar po določeni starosti ali iz zdravstvenih razlogov svojega dela ne morejo več kvalitetno opravljati oziroma ko državljanom ne morejo več zagotavljati varnosti.