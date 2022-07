RTV Akosu predlaga inšpekcijski nadzor pri predvajanju tekem Sport Kluba 1

Javni zavod RTV Slovenija je na Akos naslovil pobudo za uvedbo inšpekcijskega nadzora zaradi možnih kršitev zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah v zvezi s predvajanjem tekem košarkarske reprezentance na programu Sport Klub 1, so sporočili z RTV.

Slovenska košarkarska reprezentanca je 30. junija v Stožicah v Ljubljani s Hrvaško odigrala kvalifikacijsko tekmo skupine C za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2023, 3. julija pa kvalifikacijsko tekmo v skupini C v Stockholmu na Švedskem. Obe tekmi je na območju Slovenije prenašal program Sport Klub 1 (SK1), saj je pridobil ekskluzivne pravice za prenos kvalifikacijskih tekem slovenske košarkarske reprezentance na območju Slovenije.

V Akosu so STA danes povedali, da agencija virov prijave v skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru ne sme razkrivati. »Agencija bo uvedla postopek nadzora, če bo ugotovila, da gre za njeno pristojnost in če obstajajo vsi elementi za postopek. V tem primeru agencija postopka ne bo komentirala, bo pa, kot običajno, o njegovem zaključku obvestila javnost na svoji spletni strani,« so zapisali v odgovoru.

»SK1 je program, ki po javno znanih podatkih dosega na območju Slovenije približno 31-odstotno pokritost, zato si tekme, za katero je bilo v javnosti izjemno zanimanje, večina gledalcev ni mogla ogledati. Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah pa v 34. členu določa, da bi tak dogodek lahko prenašal le izdajatelj v neplačljivem televizijskem programu, če ima možnost televizijski program spremljati vsaj 75 odstotkov prebivalcev Slovenije,« so zapisali v sporočilu za javnost.

SK1 po ocenah RTV zakonskih pogojev za predvajanje pomembnih športnih dogodkov ne izpolnjuje

Na podlagi podatkov, ki so javno znani ali dostopni, RTV Slovenija navedeni pogoj za predvajanje pomembnih športnih dogodkov na območju Slovenije zagotovo izpolnjuje, najverjetneje ga izpolnjujejo tudi nekatere druge televizije, SK1 pa po ocenah RTV Slovenija zakonskih pogojev ne izpolnjuje.

Kot so sporočili iz RTV, so prepričani, da bi izdajatelj SK1 moral pravice za prenos kvalifikacijskih tekem košarkarske reprezentance za območje Slovenije ponuditi in izvesti v nadaljnji prenos (t. i. podlicenco), tako da bi bilo pomembnemu delu gledalcev na območju Slovenije omogočeno spremljanje teh dogodkov na neplačljivem televizijskem programu.

»RTV Slovenija je v luči zagotovitve javnega poslanstva poskušala stopiti v stik z odgovornimi osebami izdajatelja medija SK1 za pridobitev teh pravic, vendar so bili vsi poskusi formalnega postopka pogajanj in pridobitve relevantnih podatkov za pripravo ponudbe neuspešni.« Kot so navedli, je bilo RTV Slovenija s tem neomogočeno izvajanje poslanstva in nalog v javnem interesu, med njimi zagotavljanje kakovostnih informacij o vseh športnih dogodkih ter spodbujanje športa oziroma športnih vsebin, kot to predvideva 4. člen zakona o Radioteleviziji Slovenija.