Ruska vohuna iz Črnuč sta zdaj donatorja za vojno v Ukrajini

Galerija

Ruski predsednik Vladimir Putin je lani tako sprejel ruska agenta Ano in Artjoma Dulceva, ki so ju v Ljubljani prijeli decembra 2022. Izjemno draga operacija prikrivanja njune prave identitete je propadla in nekdanja ilegalca sta danes najbolj znana ruska agenta. FOTO: Mikhail Voskresensky/Reuters