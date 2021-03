S cepivom AstraZenece se bo cepil državni vrh

Ključni poudarki: V Sloveniji danes nadaljujejo s cepljenjem s cepivom AstraZenece.

Ameriški predsednik Joe Biden je v četrtek napovedal, da bo danes po 58 dneh vladanja slavil uresničitev cilja 100 milijonov cepljenj proti novemu koronavirusu v prvih 100 dnevih vladanja, ki si ga je zadal pred nastopom položaja 20. januarja. Zaradi tega bodo ZDA lahko zdaj s cepivi pomagale Kanadi in Mehiki. Na sever in jug namerava Biden posoditi štiri milijone odmerkov cepiva proti koronavirusu proizvajalca AstraZeneca. To bo prvi ameriški izvoz cepiva doslej, potem ko sta Bidna za pomoč večkrat zaprosila voditelja Kanade in Mehike.Kanada bo dobila 1,5 milijona odmerkov, Mehika 2,5 milijona, obe državi pa bosta enkrat v prihodnosti, ko se bo pandemija umirila, te odmerke povrnili. Biden je s tem lahko radodaren, saj cepiva AstraZenece v ZDA sploh še niso potrdili za uporabo. Na zalogi imajo več deset milijonov odmerkov, kar je povzročilo številne kritike iz tujine, da Američani sedijo na cepivu, ki bi lahko reševalo življenja.Svetovni dan spanja, ki ga obeležujemo danes, poteka pod sloganom Urejeno spanje za zdravo prihodnost. Opozarja na osnovno človekovo potrebo po urejenem spanju in poudarja problem motenj spanja, ki so v zadnjem letu zaradi pandemije zelo pogoste. Raziskave so pokazale, da Slovenci premalo spimo.Študije so pokazale, da je urejeno spanje povezano z boljšo kakovostjo življenja v vseh starostnih obdobjih. Za kakovostno spanje so pomembni zadostna dolžina neprekinjenega in dovolj globokega spanja. Tisti, ki redno in dobro spijo, so bolje razpoloženi, imajo boljšo psihomotorično uspešnost in akademske dosežke.Predstavniki ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Zavoda RS za šolstvo bodo danes na spletni novinarski konferenci predstavili letošnji potek nacionalnega preverjanja znanja. Neuradno je slišati, da bo preverjanje potekalo tako, kot je bilo predvideno. Tako naj bi učenci 6. razreda preverjanje iz slovenščine pisali 4. maja, preverjanje iz matematike 6. maja, preverjanje tujega jezika pa 10. maja. Z dosežki naj bi bili seznanjeni 7. junija. Učenci 9. razredov naj bi preverjanje iz slovenščine in matematike prav tako opravljali 4. in 6. maja, preverjanje iz tretjega predmeta pa 10. maja. Z dosežki naj bi bili seznanjeni 1. junija.Potem ko je Evropska agencija za zdravila ugotovila, da je cepivo podjetja AstraZeneca varno in učinkovito, v Sloveniji danes nadaljujejo s cepljenjem z njim. Med drugim se bodo cepili predsednik republike, premier, predsednik DZin predsednik DSPahor je ob napovedi, da se bo danes cepil, na twitterju zapisal, da si želi, da bi odločitev okrepila zaupanje ljudi v cepivo, saj meni, da bomo krizo premagali s precepljenostjo. Zato poziva vse, da razmislijo o tem, da se cepijo, ko pridejo na vrsto.V Sloveniji so cepljenje z omenjenim cepivom začasno prekinili pred tremi dnevi, in sicer potem, ko so cepljenje z njim ustavili v nekaterih drugih državah. Pri nekaterih osebah, ki so bile cepljene, naj bi se namreč pojavili krvni strdki. V četrtek je nato odbor Evropske agencije za zdravila, pristojen za varnost, sporočil, da je cepivo podjetja AstraZeneca varno in učinkovito, zato je minister za zdravje Janez Poklukar napovedal nadaljevanje cepljenja z njim. Poleg političnega vrha se bodo danes z njim cepili tudi zaposleni v državnem zboru, je še napovedal.