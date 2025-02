S kibernetskim vdorom v Telekom brez velikega truda celo do gesel uporabnikov

Po enem najresnejših kibernetskih napadov na Telekom Slovenije, v katerem je bilo na temnem spletu razkritih 385 internih dokumentov z osebnimi podatki nekaterih njihovih naročnikov ter podatki o strankah, partnerjih in Telekomovi hčerinski družbi IPKO na Kosovu, je vse več vprašanj o Telekomovi resnični informacijsko-tehnološki varnosti, pa tudi o njihovi odgovornosti za zlonamerno odkrite (ang. doxxing) podatke o vsaj 150 osebah, vključno s telefonskimi številkami.

Že včeraj smo poročali, da so se v nekaterih uredništvih znašli dokumenti, ki naj bi vsebovali občutljive informacije o Telekomovih naročnikih, vključno z naslovi, telefonskimi številkami in IP-naslovi in da so ukradeni podatki po informacijah na forumih na temnem spletu sodeč tudi že na ogled.

V datotekah, ki smo jih pridobili in preverili v uredništvu Dela, je videti, da je bilo odtujenih ogromno podatkov, vključno z imeni, priimki, naslovi, hišnimi in telefonskimi številkami strank, prav tako po grobih ocenah blizu tisoč elektronskih naslovov zaposlenih in o dovoljenjih, ki jih ti imajo v sistemu.

Pri tem ne gre le za Telekomove zaposlene, temveč tudi za zaposlene v družbi IPKO, pa v Darsu … V Darsovem primeru naj bi se v datotekah pojavljale vsebine, povezane s cestninjenjem in vinjetami ter s kaznimi za tovornjakarje. Najdejo se tudi slike radarjev, pa cestninjenja iz tujine, in sicer iz Slovaške in z Madžarske.

Razkrita interna komunikacija

V datotekah.json, ki se uporabljajo za izmenjavo podatkov med spletnimi strežniki in spletnimi aplikacijami, je mogoče po večini razbrati interno komunikacijo. Nepridipravi jo lahko uporabijo za razumevanje, kako deluje določen sistem. Prav tako se zdi, da so v.json datotekah kompletni podatki vseh zaposlenih.

V primeru Telekoma, družbe z »največjim mobilnim omrežjem z največ baznimi postajami in največjim dostopovnim optičnim omrežjem« v državi, čudi, kako slabo šifrirani so pri njih občutljivi podatki, saj se zdi, da bi bilo že ob nekoliko bolj poglobljenem brskanju razkritih vsebin mogoče priti celo do gesel uporabnikov.

Telekom sicer aktivno trži storitve kibernetske varnosti in sočasno preiskuje kibernetske napade pri napadenih podjetjih in institucijah.

»Za celovito zaščito vašega podjetja vam ponujamo MDR-rešitev (angl. Managed Detection and Response), ki podjetjem in organizacijam omogoča zaznavanje groženj in takojšnje odzivanje nanje. Uporaba pravih orodij, zaznavanje varnostnih groženj in odziv so ključni za zaustavitev napada. Vse to spremljajo in izvajajo naši certificirani strokovnjaki v Centru kibernetske varnosti in odpornosti 24 ur na dan in vse dni v letu, piše na Telekomovi spletni strani.

Odgovore s Telekoma Slovenije, ki smo jih včeraj naslovili na družbo, še čakamo.

Iz Telekoma Slovenije še niso odgovorili na naša vprašanja. FOTO: Jure Eržen/Delo

Varnost v rokah vodilnih

Kaj o enem največjih vdorov pravijo v nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost Si-cert? Odgovorili so kratko in skopo, češ da ne morejo komentirati preiskav, ki še tečejo. Sicer po njihovi oceni podjetja »različno razumejo pomembnost kibernetske varnosti«, pri čemer naj bi imela glavno vlogo vodstva podjetij.

»Pogosto žal vodilni v podjetjih še vedno smatrajo investicije v kibernetsko varnost kot nepotreben strošek. Ne vsa, večja podjetja se, denimo, dovolj zavedajo tveganj ob izgubi podatkov ali drugih kibernetskih napadih, da poskrbijo za ustrezne zmogljivosti ekip, ki skrbijo za varnost,« pravijo na Si-certu in dodajajo, da so »sistemi postali povsod dokaj kompleksni« in da ni mogoče »vedno zagotavljati popolne varnosti, kar pravzaprav poznamo tudi iz ne-digitalnega življenja«.

Zato je po njihovem pomembno predvsem to, kako se ob incidentu odreagira in kako hitro se sprejmejo ukrepi za njegovo zamejitev in obvladovanje. Kot so še zatrdili, je »ekipa Telekoma Slovenije hitro in strokovno pristopila k obvladovanju tega incidenta«.

Si-cert sicer vsako leto obdela več kibernetskih incidentov. Lani so obdelali 4587 incidentov, od tega 790 tehnično zahtevnejših.