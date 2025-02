Dončić pleše z volkovi, ki postajajo vedno bolj nevarni (V ŽIVO)

Pred košarkarji Los Angelesa je druga od šestih zaporednih domačih tekem, ki jih bodo v zgoščenem ritmu odigrali do prihodnjega konca tedna. V Kalifornijo v petkovem jutru po slovenskem času prihaja Minnesota Timberwolves, ki je v zadnjih 14 dneh ujela pravo formo in dvakrat premagala vodilno moštvo lige.

V zadnjih 20 tekmah je Minnesota ob zelo zahtevnem razporedu zabeležila 11 zmag in 9 porazov. Na zadnjih treh tekmah so dvakrat premagali vodilno moštvo v ligi NBA Oklahomo, v LA prihajajo motivirani in dobro razpoloženi. Luka Dončić si je po dobri predstavi proti Dallasu lahko oddahnil, z volkovi pa ima dobre izkušnje. Lani se je z Minnesoto pomeril v finalu zahodne konference in se na trenutke poigraval z njihovo obrambo, letos pa moštvo izgleda nekoliko drugače.

Z odhodom Karla-Anthonyja Townsa v New York so izgubili prvega centra, zato se še bolj zanašajo na čarovnije Anthonyja Edwardsa, ki letos več meče za tri točke kot prodira pod koš, v raketi je bil v minuli sezoni neustavljiv. Townsova zamenjava Julius Randle se ni najbolje vklopil v ekipo, tokrat manjka zaradi poškodbe, enako kot še en prišlek iz New Yorka Donte DiVincenzo. Manjka tudi prvi center Rudy Gobert.

To je dobra novica za LA, ki je pod košem najbolj »tanek«, čeprav Jaxon Hayes v zadnjih tednih ne igra slabo, dobro minute na položaju centra izkorišča tudi Rui Hachimura.

Stavnice v vlogo favoritov postavljajo Los Angeles (35-21), ki je na lestvici dve mesti pred Minnesoto (32-27). V izenačeni zahodni konferenci bo do konca sezone pomembna vsaka zmaga, proti neposrednim tekmecem šteje dvojno.